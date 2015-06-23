Помимо уже анонсированного отказа от индексации пенсий в 2015 году, речь идет о десятках новых инициатив по сокращению соцрасходов

Минфин на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева представил «Основные направления бюджетной политики и основные характеристики федерального бюджета на 2016—2018 годы». Помимо уже анонсированного отказа от индексации пенсий по уровню текущей инфляции в 2015 году, речь идет о десятках новых инициатив по сокращению соцрасходов. Правительство намерено обсудить подготовленные Минфином предложения 25 июня, пишет «Коммерсант».

В главном подход к бюджету-2016 в сравнении с предыдущей версией не изменился. Минфин намерен добиться дефицита казны в 2016 году на приемлемом уровне в 2,4% за счет траты 1 трлн рублей Резервного фонда и «протяжки» (сленг ведомства) десятипроцентного сокращения расходов 2015 года и на 2016 год.

Минфин настаивает на том, что рост ВВП и увеличение социальных расходов — вещи малосовместимые, во всяком случае реальный рост соцрасходов во время падения ВВП нелогичен. Выводы ведомства — нужны жесткая оптимизация ассигнований и сокращение трат на «социалку».

Как и было ранее обещано, предложен запуск реформы пенсионного возраста: с 2016 года его предложено повысить до 65 лет пока только для федеральных чиновников. Для региональных и муниципальных чиновников центр этого сам сделать не может, поэтому Минфин готов лишь рекомендовать данную меру субъектам РФ. Также ведомство фактически выступает за увеличение пенсионного возраста для военных: минимальный срок для выхода на «военную» пенсию будет увеличен с 20 до 30 лет. Кроме того, Минфин предлагает сокращение индексации ряда пособий военным, а в смежных секторах — сокращение числа ЗАТО и прекращение обязательной федеральной поддержки наукоградов. В числе инициатив министерства — отказ от празднования памятных дат, некратных ста годам.

Жесткую позицию Минфин занял по вопросу размера индексации страховых и социальных пенсий: ведомство предлагает в 2016—2018 годах увеличивать эти выплаты по докризисным прогнозам инфляции: соответственно на 5,5%, 4,5% и 4% (по реальному прогнозу в 2016 году пенсии надо поднимать на 11,9%). На этом сокращении Минфин рассчитывает сэкономить за трехлетку 1,6 трлн рублей, из них 329 млрд рублей — в 2016 году.

К соцпособиям Минфин предлагает отнестись несколько иначе: в 2016 году доиндексировать их до уровня инфляции 2015 года (так как в 2015 году их увеличили на 5%, в 2016-м доиндексация должна составить 6,9%) и лишь в 2017—2018 годах повышать на 4,5% и 4% соответственно. При этом для соцпособий должны быть разработаны критерии нуждаемости: ведомство предлагает усилить адресность мер соцподдержки. Также до 2019 года предлагается приостановить начисление дополнительных выплат пенсионерам, работавшим в сельском хозяйстве, а также произвести уточнение границ чернобыльской зоны, что сократит объемы соцвыплат в регионах. Кроме того, ведомство выступает за новое, десятипроцентное сокращение числа госслужащих.

По части сокращения расходов казны на медицину Минфин предлагает ввести соплатеж в ФФОМС для нигде официально не работающих россиян, не зарегистрированных при этом в госслужбах занятости.

В презентации Минфина датой доведения финансовым ведомством до ответственных исполнителей госпрограмм предельных объемов финансирования на 2016—2018 годы указано 10 июля. С учетом того, что заседание правительства по проектировкам намечено на 25 июня, на поиск компромиссов между разными блоками правительства остается не более двух недель.

