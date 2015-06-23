Экспобанк завершил реорганизацию в форме присоединения МАК-Банка. Об этом сообщается в релизе, распространенном во вторник.

Напомним, Экспобанк приобрел 84,66% МАК-Банка у алмазодобывающей компании «АЛРОСА», которая в рамках реализации программы по выходу из непрофильных активов и концентрации на основном бизнесе выставила этот пакет на продажу и еще с лета 2013 года вела переговоры с потенциальными покупателями. Осенью 2014-го приобрести МАК-Банк не удалось Рост Банку, так как сделку не согласовал ЦБ. Потенциальным конкурентом Экспобанка по покупке этого пакета также был якутский Алмазэргиэнбанк.

О закрытии сделки по покупке 84,66% МАК-Банка Экспобанк объявил в начале марта 2015 года. Уточним, что оставшаяся доля, не считая несущественного пакета миноритариев, значилась за самим МАК-Банком; по данным ЦБ РФ на 8 апреля, Экспобанку принадлежало 100% МАК-Банка. В марте же стартовала процедура объединения банков.

Присоединение МАК-Банка позволило Экспобанку «расширить сеть и выйти в новые перспективные регионы», подчеркивается в сообщении последнего.

Как отмечает председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов, кредитная организация за счет офисов МАК-Банка представлена теперь помимо прочих регионов «в Восточной Сибири — в Якутске и на юге страны — в Краснодаре».

Также Экспобанк еще в начале мая открыл новый офис для физических и юридических лиц на базе головного отделения МАК-Банка в историческом центре Москвы — на Большой Якиманке. Напомним, что ООО «Мирнинский коммерческий банк «МАК-Банк» изначально был создан в Якутии и базировался в городе Мирном, однако еще в 1997 году был перерегистрирован в столице.

