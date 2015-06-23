Экспобанк завершил реорганизацию в форме присоединения МАК-Банка. Об этом сообщается в релизе, распространенном во вторник.
Напомним, Экспобанк приобрел 84,66% МАК-Банка у алмазодобывающей компании «АЛРОСА», которая в рамках реализации программы по выходу из непрофильных активов и концентрации на основном бизнесе выставила этот пакет на продажу и еще с лета 2013 года вела переговоры с потенциальными покупателями. Осенью 2014-го приобрести МАК-Банк не удалось Рост Банку, так как сделку не согласовал ЦБ. Потенциальным конкурентом Экспобанка по покупке этого пакета также был якутский Алмазэргиэнбанк.
О закрытии сделки по покупке 84,66% МАК-Банка Экспобанк объявил в начале марта 2015 года. Уточним, что оставшаяся доля, не считая несущественного пакета миноритариев, значилась за самим МАК-Банком; по данным ЦБ РФ на 8 апреля, Экспобанку принадлежало 100% МАК-Банка. В марте же стартовала процедура объединения банков.
Присоединение МАК-Банка позволило Экспобанку «расширить сеть и выйти в новые перспективные регионы», подчеркивается в сообщении последнего.
Как отмечает председатель правления Экспобанка Кирилл Нифонтов, кредитная организация за счет офисов МАК-Банка представлена теперь помимо прочих регионов «в Восточной Сибири — в Якутске и на юге страны — в Краснодаре».
Также Экспобанк еще в начале мая открыл новый офис для физических и юридических лиц на базе головного отделения МАК-Банка в историческом центре Москвы — на Большой Якиманке. Напомним, что ООО «Мирнинский коммерческий банк «МАК-Банк» изначально был создан в Якутии и базировался в городе Мирном, однако еще в 1997 году был перерегистрирован в столице.
ООО «Экспобанк» — бывшая «дочка» британского Barclays Bank, выкупленная в октябре 2011 года известным банкиром Игорем Кимом и его партнерами. Банк ориентирован на обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также проведение сделок по покупке и консолидации банковских активов. Поддерживает высокую активность на долговом и денежном рынках, при этом существенный объем операций приходится на внешние рынки и зарубежных контрагентов. Крупнейшим источником пассивов выступают вклады физлиц.
В настоящее время собственниками Экспобанка выступают председатель совета директоров Игорь Ким (69,36%), один из бенефициаров АО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), Кирилл Нифонтов (2,75%). Доля в 8,76% находится под контролем самого банка. Оставшиеся акции распределены между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2019 года нетто-активы банка — 81,44 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,64 млрд, кредитный портфель — 44,06 млрд, обязательства перед населением — 35,48 млрд.