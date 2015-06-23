Повторение в России финансового кризиса декабря 2014 года в нынешних условиях нереалистично, говорится в «Обзоре финансовой стабильности», подготовленном ЦБ РФ.

«В текущих условиях повторение ситуации, сложившейся в декабре 2014 года, представляется нереалистичным», — считает регулятор.

Напомним, что в конце прошлого года ЦБ был вынужден пойти на беспрецедентный шаг — повысить с 16 декабря ключевую ставку до 17% годовых, после чего стоимость доллара и евро в ходе биржевых торгов превысила 80 и 100 рублей соответственно.

Банк России также подчеркивает, что располагает широким арсеналом инструментов для того, чтобы обеспечить устойчивость финансового сектора.