Примаков скончался в возрасте 85 лет после продолжительной болезни

В возрасте 85 лет после продолжительной болезни скончался бывший премьер-министр России Евгений Примаков, сообщает ТАСС.

Евгений Примаков — государственный и политический деятель, дипломат, министр иностранных дел в 1996—1998 годах, премьер-министр России в 1998—1999 годах.

Примаков был востоковедом-арабистом, возглавлял Институт востоковедения СССР с 1977 по 1985 год. В конце 1980-х был депутатом Верховного Совета СССР.

В 1991—1996 годах Примаков возглавлял Службу внешней разведки, после чего стал министром иностранных дел. В сентябре 1998 года по представлению Бориса Ельцина Евгений Примаков стал премьер-министром России.

В 2000—2001 годах Примаков возглавлял парламентскую фракцию «Отечество — Вся Россия». С 2001 по 2011 год занимал пост главы Торгово-промышленной палаты России.