Курс доллара превысил на Московской бирже 55 рублей, свидетельствуют данные торговой площадки.

На 12:09 мск курс доллара поднялся на 40 копеек и составил 55,12 рубля. Достигнутый максимум — 55,15 рубля. Курс евро повысился на 51 копейку, до 61,74 рубля. Максимальное значение на сегодняшней сессии — 61,8 рубля.

Рубль выглядит слабо в начале торгов пятницы. «Поддержка со стороны экспортеров в свете прошедших больших налоговых выплат будет затухать. В понедельник завершится налоговый период, и рубль может вернуться в диапазон 55—60 против доллара, если, конечно, нефть не преподнесет сюрпризов. Пока котировки Brent топчутся на месте чуть выше 63 долларов за баррель. Оказывает давление на рубль и слабый аппетит к риску по причине затянувшегося решения вопроса по Греции. Бегство в низкорисковые активы может начать набирать оборот с новой силой, поскольку греческая драма, скорее всего, продолжится вплоть до 30 июня, даты погашения греческих кредитов. Мало кто захочет брать длинные позиции по рублю в конце месяца», — говорит аналитик Нордеа Банка Дмитрий Савченко.

