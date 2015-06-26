Финансовая компания «Меркурий», подконтрольная топ-менеджерам астраханского Агроинкомбанка и выступающая его непосредственным акционером, выйдет из капитала кредитной организации.

По данным компании, сделка по продаже пакета в 99,64% акций банка одобрена на этой неделе на внеочередном общем собрании ее участников. Стоимость сделки составит порядка 467,7 млн рублей: около 4,501 млн акций будут проданы по цене 103,92 рубля за бумагу. Из материалов ФК «Меркурий» следует, что покупателей может быть несколько, но конкретные имена не называются.

Столичное ООО «Финансовая Компания Меркурий» создано в 2003 году, с 2007-го основной вид деятельности — финансовый лизинг. С августа 2010 года основным участником «Меркурия» выступает компания «Гранд Каллисто». В свою очередь ключевыми бенефициарами ООО «Гранд Каллисто» с долями по 33,33% являются председатель совета директоров Агроинкомбанка Александр Блинов и члены совета Сергей Шахман и Валентин Старовойтов. Последний также занимает должность генерального директора «Меркурия».

Уточним, что еще не так давно владельцы, наоборот, вкладывались в кредитную организацию: так, в декабре 2014 года ФК «Меркурий» выкупила допэмиссию акций Агроинкомбанка на 223,428 млн рублей (2,15 млн акций с ценой размещения 103,92 рубля за бумагу).

