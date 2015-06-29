Акционеры МДМ Банка впервые с прошлого кризиса решили докапитализировать банк своими силами. Банк получил от них субординированный кредит в размере 3 млрд рублей сроком на девять лет. Мера эта вынужденная: достаточность капитала банка близка к критическому уровню, а резервов на проблемные кредиты не хватает, пишет «Коммерсант».

«Денежные средства в рамках утвержденной программы докапитализации МДМ Банка получены, соответствующие документы отправлены в ЦБ на согласование для включения кредита в капитал второго уровня», — уточнил финансовый директор МДМ Банка Олег Андриянкин. Он не раскрыл, от кого именно из акционеров получено финансирование, но добавил, что этим кредитом докапитализация банка не ограничится. «У банка принята большая программа по привлечению капитала, составными частями которой являются программа ОФЗ, привлечение субординированных займов и не только», — прокомментировал он. Несмотря на то что более важным для банков является капитал первого уровня (ввиду его лучшей способности абсорбировать убытки), пока речь идет именно об увеличении капитала второго уровня, так как, по словам Андриянкина, обязательные корпоративные процедуры требуют длительного времени.

58,3% акций МДМ Банка владеет Сергей Попов, 9,9% принадлежат управляющей компании МДМ, 6,2% — «Оливант Лимитед», 4,8% — ЕБРР, 3,3% — IFC и др. По данным на 1 июня, собственный капитал банка составлял 29 млрд рублей.

МДМ Банку нужно решать вопрос с капитализацией довольно оперативно, следует из его отчетности. Так, на 1 июня норматив достаточности капитала банка (Н1.0) опустился до низкого уровня — 10,58% (на 1 мая — 11,04%) при минимально разрешенных 10%. «С учетом того, что банк уже несколько месяцев показывает убытки (по итогам пяти месяцев чистый убыток по РСБУ составил 6,9 млрд рублей), существовал риск нарушить норматив, поэтому докапитализация потребовалась срочно», — отмечает аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Впрочем, 3 млрд рублей с учетом убытков МДМ Банка, скорее всего, может хватить только на несколько месяцев, добавляет он. По его подсчетам, норматив достаточности после учета кредита увеличится примерно на 0,5 процентного пункта, то есть вернется на уровень 1 мая.

Отдельная проблема МДМ Банка, которая тянется еще с прошлого кризиса, — недостаток резервов на покрытие проблемных ссуд. Как ранее отмечало рейтинговое агентство Moody`s, снижая ему рейтинг в начале июня , банк по-прежнему не может очистить баланс от «плохих» кредитов, причем резервирование их недостаточно. По расчетам агентства, в портфеле банка объемом 220 млрд рублей (согласно МСФО за 2014 год) проблемные ссуды составляли 77 млрд, а резервы были сформированы только на 39 млрд.