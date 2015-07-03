После вызвавших резонанс ограничения действия и возобновления лицензии ООО «Росгосстрах», объявленного ЦБ усиленного контроля за страховщиками ОСАГО и перед началом первого этапа электронного ОСАГО портал Банки.ру решил выяснить, повлияли ли события на рынке на стоимость услуги, предлагаемой страховщиками, и есть ли ценовая конкуренция в данном виде страхования.

Исследование проводилось 29–30 июня 2015 года на основании данных с официальных сайтов топ-25 страховщиков по собранной страховой премии по ОСАГО в 2014 году, которые в совокупности охватывают более 90% рынка по сборам. В выборку были добавлены два страховщика, находящихся за пределами топ-25, но активно осуществляющих онлайн-продажи, что может быть актуально после 1 октября 2015 года – даты, когда полис ОСАГО в электронной форме можно будет приобрести у любого страховщика, а не только пролонгировать у текущего.

Обязанность размещать применяемые базовые ставки страховых тарифов ОСАГО на официальных сайтах страховщиков обусловлена указанием Банка России. Страховщики вправе устанавливать тарифы в рамках тарифного коридора самостоятельно по каждой категории транспортных средств и каждой территории преимущественного использования (по каждому региону), выделенных в указании. Результаты обзора представлены в рубрике «Исследования».