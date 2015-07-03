ЦБ отозвал лицензии на осуществление банковских операций у банков «Клиентский» (регистрационный номер 2324), «Старый Кремль» (регистрационный номер 2657), «Гагаринский» (регистрационный номер 606), «Эно» (регистрационный номер 1988). Об этом сообщила пресс-служба Центробанка в пятницу.

По данным регулятора, все четыре банка не исполняли федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России. «Старый Кремль», «Гагаринский» и «Эно» не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, в части порядка идентификации своих клиентов («Старый Кремль» — также в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю). «Клиентский» нарушал требования нормативных актов ЦБ в области противодействия отмыванию доходов в части представления достоверных сведений по подлежащим обязательному контролю операциям.

Кроме того, банк «Клиентский» при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. «При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по привлечению денежных средств физических лиц и не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности», — уточняет регулятор.

«Старый Кремль» и «Гагаринский», согласно данным ЦБ, проводили высокорискованную кредитную политику и не создавали адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам.

Банк «Эно» размещал средства в низкокачественные активы и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Правила внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, не соответствовали требованиям нормативных актов ЦБ.

Все лишившиеся лицензий в пятницу банки входят в систему страхования вкладов. Агентство по страхованию вкладов выберет агентов для выплаты страховки их клиентам не позднее 9 июля, а сами выплаты начнет не позднее 17 июля.