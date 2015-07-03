Предстоящие выплаты по внешнему долгу и угроза сокращения российской экономики могут привести к тому, что в III квартале рубль подешевеет еще на 10%. Об этом предупреждает Петр Хвейчак из BNP Paribas, пишет РБК .

«Пролонгация кредитов стала проблематичной для находящихся под санкциями компаний. У России серьезные структурные проблемы, и это надолго», — отметил Хвейчак, чьи прогнозы в последние четыре квартала, как указывает Bloomberg, оказались самыми точными. По словам эксперта, введенные против России санкции ограничивают доступ российских компаний к международным рынкам капитала, а потому для погашения внешних долгов им приходится покупать валюту на внутреннем рынке.

По данным ЦБ, в III квартале в счет погашения внешнего долга и уплаты процентов по нему российским банкам и компаниям, работающим в других секторах экономики, предстоит выплатить почти 32 млрд долларов, что заметно превышает уровень выплат во II квартале 2015 года. При этом примерно половина всех выплат придется на сентябрь, так что именно в этом месяце давление на рубль окажется максимальным.

Снижению курса рубля будет способствовать и политика ЦБ, продолжающего скупать валюту для пополнения своих международных резервов. Банк России возобновил покупку валюты на рынке 13 мая 2015 года, скупив к настоящему моменту более 6,5 млрд долларов. В результате курс доллара за этот же срок (с 13 мая по 3 июля 2015 года) вырос на 9,3%: с 51 до 55,6 рубля.

Ранее опрошенные Bloomberg аналитики предсказывали, что по итогам III квартала 2015 года курс доллара может подняться до 60 рублей.