Банки.ру объявляет победителей июньского розыгрыша «БанкЛото».
Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) или оформивших кобренд-карту Банки.ру из рубрики «Специальные предложения» с отметкой «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.
Чтобы стать участником акции, нужно:
— быть гражданином РФ;
— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;
— подать заявку на открытие вклада или кобренд-карты Банки.ру из раздела «Специальные предложения»;
— получить промокод и предъявить его в банке при открытии вклада или кобренд-карты Банки.ру. Если кобренд-карта оформлена в банке без предварительного получения промокода, то в течение десяти рабочих дней с момента ее оформления на указанный пользователем электронный адрес будет выслан промокод;
— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада или последние четыре цифры номера кобренд-карты Банки.ру. Держателям кобренд-карты для участия в акции необходимо в тот же месяц, когда была произведена регистрация в розыгрыше, совершить покупки по карте в магазинах и/или Интернете на общую сумму от 5 тыс. рублей.
Вклады участвуют в акции на протяжении всего срока действия договора вклада. На пролонгированные договоры условия акции не распространяются. Если участник розыгрыша досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров. Кобренд-карту Банки.ру можно регистрировать в акции в течение года с даты выпуска карты.
Один участник может зарегистрировать от одного банка только один договор вклада и одну кобренд-карту Банки.ру.
Победителями розыгрыша за июнь стали:
Джокер: Кучеренко Алла Михайловна (Москва);
Джокер: Разумовский Андрей Владимирович (Санкт-Петербург);
Антонов Александр Валерьевич (Москва);
Аристархова Татьяна Андреевна (Москва);
Баблюк Лариса Викторовна (Таганрог);
Базылев Алексей Николаевич (Москва);
Белова Юлия Владимировна (Нижний Новгород);
Богатов Виктор Владимирович (Санкт-Петербург);
Бутырина Юлия Сергеевна (Одинцово);
Вагина Ирина Михайловна (Москва);
Валеев Равиль Зиннятулович (Большой Камень);
Васильев Андрей Иванович (Кировск);
Воробьев Сергей Сергеевич (Москва);
Гаркин Евгений Анатольевич (Москва);
Гатиатуллин Руслан Рустемович (Казань);
Геращев Сергей Владимирович (Москва);
Горбатов Олег Олегович (Москва);
Дубов Сергей Александрович (Калуга);
Журлова Валентина Алексеевна (Саратов);
Зимаков Александр Васильевич (Санкт-Петербург);
Зотин Александр Николаевич (Москва);
Иливанов Валерий Алексеевич (Чебоксары);
Кабатянская Лариса Анатольевна (Москва);
Кадымов Рафис Гусманович (Магнитогорск);
Казаков Максим Леонидович (Москва);
Капустина Фярида Саффиуловна (Москва);
Карманов Борис Станиславович (Екатеринбург);
Корнеева Елизавета Борисовна (Москва);
Котельников Сергей Александрович (Воронеж);
Крупский Сергей Александрович (Черемхово);
Куликова Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург);
Лебедев Сергей Викторович (Москва);
Лылов Вадим Федорович (Санкт-Петербург);
Машкин Николай Владимирович (Омск);
Метлицкая Елена Геннадиевна (Калуга);
Мокушева Валентина Константиновна (Тюмень);
Мохов Владимир Борисович (Москва);
Новиков Сергей Анатольевич (Москва);
Павлова Любовь Павловна (Таганрог);
Панкратова Наталья Васильевна (Москва);
Пипенко Дмитрий Викторович (Москва);
Плетнев Владимир Игоревич (Рыбинск);
Полинина Елена Владимировна (Москва);
Рачков Михаил Юрьевич (Москва);
Селезнев Максим Сергеевич (Москва);
Султанбекова Эльвира Кувайдулловна (Москва);
Третяк Алеся Степановна (Санкт-Петербург);
Урмазов Александр Евгеньевич (Санкт-Петербург);
Филаретов Виталий Борисович (Москва);
Циренчикова Раиса Васильевна (Нижний Новгород);
Чалов Евгений Юрьевич (Новороссийск);
Юткин Александр Константинович (Омск).
Победители вправе продолжать участвовать в акции. Уведомление о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.