Банки.ру объявляет победителей июньского розыгрыша «БанкЛото».

Акция проводится для посетителей портала Банки.ру, открывших вклад(ы) или оформивших кобренд-карту Банки.ру из рубрики «Специальные предложения» с отметкой «Участник акции «БанкЛото». Каждый месяц разыгрываются 50 призов и два дополнительных специальных приза «Джокер» под номерами «77» и «777» — все по 20 тыс. рублей.

Чтобы стать участником акции, нужно:

— быть гражданином РФ;

— зарегистрироваться на сайте Банки.ру;

— подать заявку на открытие вклада или кобренд-карты Банки.ру из раздела «Специальные предложения»;

— получить промокод и предъявить его в банке при открытии вклада или кобренд-карты Банки.ру. Если кобренд-карта оформлена в банке без предварительного получения промокода, то в течение десяти рабочих дней с момента ее оформления на указанный пользователем электронный адрес будет выслан промокод;

— ежемесячно регистрировать в акции номер договора вклада или последние четыре цифры номера кобренд-карты Банки.ру. Держателям кобренд-карты для участия в акции необходимо в тот же месяц, когда была произведена регистрация в розыгрыше, совершить покупки по карте в магазинах и/или Интернете на общую сумму от 5 тыс. рублей.

Вклады участвуют в акции на протяжении всего срока действия договора вклада. На пролонгированные договоры условия акции не распространяются. Если участник розыгрыша досрочно закрыл вклад в том месяце, за который подводятся итоги розыгрыша, то в случае победы он исключается из числа призеров. Кобренд-карту Банки.ру можно регистрировать в акции в течение года с даты выпуска карты.

Один участник может зарегистрировать от одного банка только один договор вклада и одну кобренд-карту Банки.ру.

Победителями розыгрыша за июнь стали:

Джокер: Кучеренко Алла Михайловна (Москва);

Джокер: Разумовский Андрей Владимирович (Санкт-Петербург);

Антонов Александр Валерьевич (Москва);

Аристархова Татьяна Андреевна (Москва);

Баблюк Лариса Викторовна (Таганрог);

Базылев Алексей Николаевич (Москва);

Белова Юлия Владимировна (Нижний Новгород);

Богатов Виктор Владимирович (Санкт-Петербург);

Бутырина Юлия Сергеевна (Одинцово);

Вагина Ирина Михайловна (Москва);

Валеев Равиль Зиннятулович (Большой Камень);

Васильев Андрей Иванович (Кировск);

Воробьев Сергей Сергеевич (Москва);

Гаркин Евгений Анатольевич (Москва);

Гатиатуллин Руслан Рустемович (Казань);

Геращев Сергей Владимирович (Москва);

Горбатов Олег Олегович (Москва);

Дубов Сергей Александрович (Калуга);

Журлова Валентина Алексеевна (Саратов);

Зимаков Александр Васильевич (Санкт-Петербург);

Зотин Александр Николаевич (Москва);

Иливанов Валерий Алексеевич (Чебоксары);

Кабатянская Лариса Анатольевна (Москва);

Кадымов Рафис Гусманович (Магнитогорск);

Казаков Максим Леонидович (Москва);

Капустина Фярида Саффиуловна (Москва);

Карманов Борис Станиславович (Екатеринбург);

Корнеева Елизавета Борисовна (Москва);

Котельников Сергей Александрович (Воронеж);

Крупский Сергей Александрович (Черемхово);

Куликова Анастасия Сергеевна (Санкт-Петербург);

Лебедев Сергей Викторович (Москва);

Лылов Вадим Федорович (Санкт-Петербург);

Машкин Николай Владимирович (Омск);

Метлицкая Елена Геннадиевна (Калуга);

Мокушева Валентина Константиновна (Тюмень);

Мохов Владимир Борисович (Москва);

Новиков Сергей Анатольевич (Москва);

Павлова Любовь Павловна (Таганрог);

Панкратова Наталья Васильевна (Москва);

Пипенко Дмитрий Викторович (Москва);

Плетнев Владимир Игоревич (Рыбинск);

Полинина Елена Владимировна (Москва);

Рачков Михаил Юрьевич (Москва);

Селезнев Максим Сергеевич (Москва);

Султанбекова Эльвира Кувайдулловна (Москва);

Третяк Алеся Степановна (Санкт-Петербург);

Урмазов Александр Евгеньевич (Санкт-Петербург);

Филаретов Виталий Борисович (Москва);

Циренчикова Раиса Васильевна (Нижний Новгород);

Чалов Евгений Юрьевич (Новороссийск);

Юткин Александр Константинович (Омск).

Победители вправе продолжать участвовать в акции. Уведомление о выигрыше и порядке получения призов производится по e-mail.