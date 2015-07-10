Предправления Промсвязьбанка Артем Констандян и предправления Первобанка Андрей Гончаров подписали соглашение о слиянии финансовых организаций. Объединение произойдет в форме присоединения Первобанка к Промсвязьбанку. Акционеры Первобанка получат более 5% акций Промсвязьбанка, представитель основных акционеров Первобанка также войдет в состав совета директоров Промсвязьбанка. Сделка будет завершена после согласования с регулирующими органами.

«Промсвязьбанк будет продолжать фокусироваться на направлениях бизнеса, в которых мы исторически занимаем сильнейшие позиции на рынке, — это крупнейшие российские компании, МСБ, факторинг, международное финансирование, дистанционные каналы обслуживания. При этом мы высоко оцениваем потенциал бизнеса Первобанка и намерены его приумножать», — отметил Констандян.

По его словам, после завершения процедуры объединения, будут уточняться стратегические цели развития в Поволжье. «Но уже сейчас с уверенностью можно сказать, что результатом этой сделки станет существенное укрепление позиций Промсвязьбанка в регионе. В первую очередь, мы ожидаем синергетический эффект в бизнесе — увеличение его эффективности и масштабов, расширение сети, а основным приоритетом останется высокое качество обслуживания клиентов», — сказал предправления.

Констандян напомнил, что объединение кредитных организаций — процесс, требующий серьезных инвестиций. «Поэтому значительный эффект от объединенного банка мы ожидаем в перспективе нескольких лет», — сказал он.

Также предправления заявил, что капиталы двух банков были оценены как 1 к 1. Документы для совершения сделки планируется подготовить до конца лета, добавил глава ПСБ.

Со своей стороны, предправления Первобанка подчеркнул, что «последние три года банк активно развивался, его активы выросли более чем в два раза, сформированы хорошо диверсифицированные пассивы и кредитный портфель». «В текущих условиях дальнейшее развитие Первобанка возможно только при существенном увеличении его капитала или объединении с другим сильным игроком», — отметил он.

Базовый капитал Промсвязьбанка на 1 июля составил 70,2 млрд рублей по РСБУ.

