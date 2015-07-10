ЦБ оставил еще два банка без лицензий

Банк России с 10 июля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у Аделантбанка (регистрационный номер 1 835) и Алданзолотобанка (регистрационный номер 854). Об этом в пятницу сообщила пресс-служба регулятора.

По данным ЦБ, оба банка не соблюдали требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, они своевременно не направляли в уполномоченный орган сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю. Алданзолотобанк также нарушал требования к порядку идентификации клиентов и их представителей, а правила внутреннего контроля банка в области противодействия отмыванию доходов не соответствовали требованиям нормативных актов Банка России.

Кроме того, кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж, а также сомнительных транзитных операций.

Аделантбанк не был участником системы страхования вкладов. Вкладчики Алданзолотобанка смогут получить страховое возмещение не позднее 24 июля, сообщило АСВ.