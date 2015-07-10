Пользователь nazar3 стал победителем конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» в июне

Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В июне лучшим признан отзыв «Хуже, чем в Сбербанке», автор которого столкнулся с проблемами при активации кредитной карты в Тинькофф Банке.

Автор под ником nazar3 получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32 . Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!