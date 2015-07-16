Логотип появится на картах платежной системы «Мир» уже в декабре 2015 года

Национальная система платежных карт (НСПК) выбрала логотип, который появится на картах платежной системы «Мир» уже в декабре 2015 года. Фирменными цветами стали зеленый и голубой — «традиционные цвета земли и неба, образующих физическое понятие «мир» и подчеркивающих интернациональный характер бренда», говорится в сообщении НСПК.

Логотип «Мир», предложенный победителем всероссийского конкурса на название и логотип национальной платежной карты Еленой Сосновской, был доработан агентством Plenum Brand Consultancy в рамках сотрудничества с НСПК по созданию бренда карты. «Доработанный логотип сочетает в себе современность и лаконичность, сохраняя основную авторскую задумку — земной шар, символизирующий мир, и крыло, символизирующее и взгляд на мир «с высоты птичьего полета», и гармонию («птица мира»)», — уточняется в пресс-релизе.

Генеральный директор Plenum Brand Consultancy Илья Лазученков пояснил, что художественный образ крыла, предложенный автором, был трансформирован в символ. По словам Лазученкова, это улучшает масштабируемость логотипа на любых носителях.

В ближайшие дни НСПК передаст логотип и требования по брендированию карт и сети приема банкам и производителям карт для своевременного начала тестирования приема и эмиссии карт платежной системы «Мир» в декабре 2015 года.

Генеральный директор НСПК Владимир Комлев уверен, что «логотип хорошо приживется в российской платежной инфраструктуре и будет органично и узнаваемо смотреться на картах, в том числе кобеджинговых, платежной системы «Мир».

