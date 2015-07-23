Основной акционер Восточного Экспресс Банка — инвестфонд Baring Vostok (владеет 67% акций банка) — ведет с участниками рынка активные переговоры о продаже своей доли в банке, специализирующемся на розничном кредитовании. В числе потенциальных покупателей источники «Коммерсанта» называют ВТБ, Газпромбанк и Альфа-Банк.

К активным поискам покупателя фонд приступил в последние несколько месяцев, рассказали газете источники на банковском рынке. По их словам, речи о полной продаже банка не идет, покупателя ищут только на долю Baring Vostok.

По словам участников рынка, причина, по которой Baring Vostok ищет покупателя, — необходимость постоянной докапитализации банка. В мае через допэмиссию банк уже привлек в капитал 2,558 млрд рублей, причем 78,2% выпуска выкупили структуры Baring Vostok. По состоянию на 1 июля показатель достаточности капитала банка (Н 1.0) находился на уровне 11,36% (при минимально допустимых 10%).

«Прошедшая допэмиссия оказала капиталу банка разовую поддержку, и для того чтобы иметь возможность продолжать вести бизнес в условиях ухудшения качества кредитного портфеля и роста резервов, ему будет необходима дальнейшая помощь капиталом со стороны акционеров», — указывает аналитик Fitch Александр Данилов. По его словам, убыток по РСБУ за первое полугодие около 6 млрд — около четверти капитала на начало года. Аналитик полагает, что банку вряд ли удастся выйти в плюс во втором полугодии, поэтому остро стоит вопрос о докапитализации банка, чтобы избежать нарушения нормативов.

В такой ситуации рассчитывать на быструю продажу доли Baring Vostok не приходится. «Учитывая сложную ситуацию на рынке потребкредитования и показатели банка, максимальная цена, на которую может рассчитывать продавец, — 0,5 капитала, — говорит собеседник газеты. По его словам, сейчас Восточный Экспресс Банк может быть интересен потенциальным покупателям в первую очередь достаточно обширной сетью отделений — 540 точек, которую можно использовать для расширения собственного бизнеса.

В «Восточном», Альфа-Банке, ВТБ и фонде Baring Vostok отказались от комментариев. В Газпромбанке интерес к сделке опровергают.