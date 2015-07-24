Мособлсуд выпустил апелляционное определение, где обосновал отмену 29 июня решения Пушкинского городского суда о пересчете ипотечного кредита заемщицы ВТБ 24 по курсу 24 рубля за доллара. Согласно определению суда, заемщики должны были предвидеть колебания курса, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.

Напомним, клиент банка ВТБ 24 в 2008 году взяла кредит на покупку однокомнатной квартиры в размере 164 тыс. долларов под 13,45% годовых на 362 месяца. Аннуитетный платеж составил 1 872 доллара в месяц. Из-за изменения валютного курса ежемесячный платеж вырос с 46,5 тыс. рублей в 2008 году до 75 тыс. в 2014-м. Пушкинский горсуд Московской области вынес решение в пользу валютной заемщицы и обязал ВТБ 24 пересчитать выданный ей ипотечный кредит по курсу не выше 24 рублей за доллар. Данное решение суд обосновал тем, что потребитель не мог предвидеть рост ежемесячного платежа, который почти втрое превысил его доход, иначе сделка была бы кабальной и ничтожной.

Позже, 29 июня, Мособлсуд рассмотрел апелляционную жалобу ВТБ 24 на проигранный судебный спор с ипотечной валютной заемщицей и вынес новое решение в пользу банка. «Заключая кредитный договор, истец должна была и могла предусмотреть риск изменения курса валюты на протяжении срока действия кредитного договора», — цитируют «Ведомости» решение Мособлсуда. В нем также отмечается, что, когда заемщик заключает кредитный договор, обстоятельства для него могут измениться вне зависимости от того, взят кредит в иностранной валюте или в рублях: «Возврат кредита напрямую зависит от постоянных инфляционных процессов».

Суд еще раз подтвердил устоявшийся в судебной практике вывод о том, что экономический кризис, девальвация рубля и иные подобные обстоятельства не могут являться основанием к изменению или расторжению договора, объясняет партнер Tertychny Law Иван Тертычный. К обстоятельствам непреодолимой силы нельзя отнести финансово-экономический кризис, недофинансирование или иные финансовые затруднения из-за «отсутствия такого квалифицирующего признака, как непредотвратимость», считает судебная коллегия.

Доводы истца сводятся к попыткам усмотреть из сопутствующих экономическому кризису явлений основания для освобождения от исполнения обязательств, т. е. фактически от оплаты взятых в кредит средств, заключил Мособлсуд.

ВТБ 24 согласен с решением суда второй инстанции, заявил представитель банка. «Мы отстаивали свою позицию и по-прежнему не рассматриваем конвертацию валютной задолженности в рубли по «льготному курсу», считая важным не допускать прямых убытков банка в ущерб интересам других своих клиентов», — резюмировал он.

Суд указывает на свободу договора и говорит о том, что хранить валюту и получать кредиты в иностранной валюте ни один закон не запрещает, добавляет Тертычный: в данном случае воля истца была явно направлена на получение кредита именно в валюте.

