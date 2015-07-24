ЦБ ввел в банке «Тульский Промышленник» временный запрет на операции по счетам физлиц и индивидуальных предпринимателей в рублях и иностранной валюте, открытым до 23 июля. Об этом говорится на сайте кредитной организации.

ЦБ, как следует из сообщения пресс-службы регулятора, назначил с 24 июля в «Тульский Промышленник» временную администрацию. «Временная администрация, действуя в соответствии со статьей 189.31 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», реализует полномочия исполнительных органов кредитной организации. Согласно указанной статье основными функциями временной администрации является проведение обследования кредитной организации, принятие мер по обеспечению сохранности ее имущества и документации», — говорится в сообщении на сайте Центробанка.



Запрет распространяется на привлечение во вклады средств физических лиц, а также на зачисление дополнительных денежных средств во вклады. Кроме того, в течение шести месяцев банк не будет осуществлять открытие новых банковских счетов физлицам и ИП.

В одном из отделений «Тульского Промышленника» корреспонденту портала Банки.ру сообщили, что готовы выдать сумму вклада в размере до 50 тыс. рублей, в другом отделении заявили, что вклады не выдаются. «Не стоит беспокоиться, вы свои деньги получите в любом случае: если будет отзыв лицензии или если банк продолжит работать», — пояснил сотрудник банка.



«Тульский промышленник» входит в одну банковскую группу с лишенными сегодня лицензий «Российским Кредитом», М Банком и АМБ Банком. Все четыре кредитные организации накануне, по данным газеты «Коммерсант», были отключены от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ (БЭСП).

