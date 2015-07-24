Банк России с 24 июля отозвал лицензии на осуществление банковских операций у столичных АМБ Банка (регистрационный номер 3036), Мосстройэкономбанка (М Банк, регистрационный номер 948) и банка «Российский Кредит» (регистрационный номер 324). Об этом сообщила пресс-служба регулятора в пятницу.

Как уточняет ЦБ, решение об отзыве лицензий было принято, в частности, в связи с «наличием реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков». Руководители и собственники кредитных организаций не приняли действенных мер по нормализации их деятельности. Ввиду низкого качества активов финансовое оздоровление банков с привлечением Агентства по страхованию вкладов на разумных экономических условиях не представлялось возможным, констатирует Центробанк.

По информации регулятора, «Российский Кредит» проводил высокорискованную кредитную политику и представлял в Банк России недостоверную отчетность. «Требования надзорного органа об отражении в отчетности реально принятых рисков банком не выполнено», — говорится в сообщении ЦБ. Кроме того, банк не соблюдал ранее введенные ограничения на осуществление отдельных операций.

М Банк, по сведениям регулятора, размещал денежные средства в низкокачественные активы. ЦБ неоднократно направлял в кредитную организацию требования о досоздании резервов на возможные потери и адекватной оценке кредитных рисков, уточняется в сообщении Банка России.

Все три банка являются участниками системы страхования вкладов. Расчеты с вкладчиками начнутся не позднее 7 августа, сообщает АСВ.

В пятницу также стало известно, что в банке «Тульский Промышленник», который входит в одну группу с лишившимися лицензии кредитными организациями, введен временный запрет на операции по счетам физлиц и индивидуальных предпринимателей. По данным газеты «Коммерсант», все четыре кредитные организации накануне были отключены от системы банковских электронных срочных платежей ЦБ.