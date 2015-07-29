Распространенная в СМИ информация о том, что владелец банка «Российский Кредит» Анатолий Мотылев уехал из России, не соответствует действительности. Об этом заявил порталу Банки.ру сам Мотылев. По словам банкира, он не покидал страну и не собирается это делать в ближайшее время.

«Я веду переговоры с инвесторами в целях максимальной защиты своих интересов, интересов своих партнеров и интересов своих клиентов, — сказал Мотылев. — На текущий момент я координирую действия по продаже негосударственных пенсионных фондов (НПФ «Солнце. Жизнь. Пенсия.» и «СберФонд Солнечный берег» входят в группу Мотылева. — Прим. ред.) и не собираюсь уезжать».

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что Анатолий Мотылев не появляется в офисе банка с пятницы, когда были отозваны лицензии у трех банков из его группы, и, возможно, уехал из России.

В пятницу, 24 июля, ЦБ отозвал лицензии у «Российского Кредита», М Банка и АМБ Банка, а в понедельник, 27 июля, — у «Тульского Промышленника».