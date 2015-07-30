Деньги негосударственного пенсионного фонда (НПФ) «Русский Стандарт» Рустама Тарико могли попасть в УК «Интерфин капитал» Анатолия Мотылева, операции которой с пенсионными деньгами регулятор заблокировал 2 июля. Через «Интерфин» в портфель «Русского Стандарта» были куплены ипотечные сертификаты участия (ИСУ) примерно на 1 млрд рублей. Однако ЦБ буквально через день потребовал от фонда и «Интерфина» отменить сделку и вернуть деньги в фонд, выяснили «Ведомости».

Договор на управление своим пенсионным портфелем с «Интерфином» НПФ «Русский Стандарт» заключил в конце мая, сообщал фонд. Это была лишь часть сделки Тарико с Мотылевым, расторгнутой по требованию регулятора, рассказали газете топ-менеджер НПФ, знающий это от сотрудников регулятора, и три контрагента НПФ «Русский Стандарт».

Целью сделки, по словам собеседников издания, был кредит. «Структуры Тарико прокредитовались в «Российском Кредите» (крупнейшем банке Мотылева. – Прим. ред.), средства нужны были на уплату в июне алкогольных акцизов (холдингом Тарико «Руст». — Прим. ред.)», – рассказывает контрагент фонда «Русский Стандарт» и «Интерфина». Мотылев выдвинул условие: купить на сумму, сопоставимую с кредитом, ипотечные бумаги, выпущенные его структурами для финансирования его проектов в недвижимости. Это ИСУ, в них НПФ могут вкладывать до 40% пенсионных накоплений.

Так в кредитной сделке Тарико появился его пенсионный фонд, объясняют два контрагента фонда: через «Интерфин» в портфель «Русского Стандарта» были куплены ИСУ примерно на 1 млрд рублей. К июлю в «Русском Стандарте», по расчетам гендиректора компании «Пенсионный партнер» Сергея Околеснова, было 4,6 млрд рублей накоплений. «По сути, Тарико взял деньги из своего же фонда, но при этом на фонд легли риски Мотылева», – признает знакомый Тарико, знающий об этой сделке.

Сделка не ускользнула от внимания ЦБ, говорят собеседники «Ведомостей». «ЦБ с весны следил за операциями структур Мотылева, – говорит финансист, обсуждавший ситуацию вокруг активов Мотылева с сотрудниками ЦБ. – И как только они увидели, что риски начали расползаться на других участников пенсионного рынка, сразу сделку развернули, а «Интерфин» заблокировали». «ЦБ отреагировал моментально: буквально через день после того, как «Русский Стандарт» получил ИСУ в свой портфель, ЦБ потребовал от фонда и «Интерфина» отменить сделку и вернуть деньги в фонд», – говорят собеседники издания. Знакомый Тарико подтверждает, что ЦБ развернул сделку, «фактически оградив фонд от покупки токсичных активов Мотылева».

«Все средства НПФ «Русский Стандарт» из УК «Интерфин» выведены», – заявил вчера представитель фонда, подчеркнув, что фонд «осуществляет инвестиции в высоконадежные активы и компании в соответствии с законом и требованиями ЦБ».

После разворота сделки с Мотылевым Тарико, по словам его знакомого, пришлось срочно искать деньги, чтобы погасить ссуду «Роскредиту». Выручил Бинбанк, утверждает он. Представитель Бинбанка это не комментирует. Компании Тарико недавно начали обслуживаться в Бинбанке, знает контрагент группы «Бин».