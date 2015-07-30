На основании максимальных ставок по депозитам физических лиц на начало текущего месяца ЦБ рассчитывает базовый уровень доходности вкладов на следующий месяц

Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по вкладам физических лиц в рублях за третью декаду июля составила 10,78%, сообщила пресс-служба ЦБ.

За первые десять дней июля показатель был равен 11,04%, за вторую декаду — 10,78%. Столь низкого уровня ставка по депозитам достигала только в первой декаде декабря 2014 года, когда она равнялась 10,58%. Начиная с середины декабря, когда ЦБ поднял ключевую ставку сразу на 6,5 процентного пункта до 17%, ставки по вкладам стали резко расти. Пик — 15,64% годовых — показатель достиг в конце 2014 года.

В десятку банков с наибольшим объемом вкладов населения в рублях входят Сбербанк, ВТБ 24, Банк Москвы, Райффайзенбанк, Газпромбанк, Ханты-Мансийский Банк «Открытие», Альфа-Банк, Промсвязьбанк, Россельхозбанк и банк «ФК Открытие».

Ранее регулятор рекомендовал банкам не превышать уровень средней максимальной ставки топ-10 кредитных организаций более чем на 3,5 п. п. (до конца прошлого года допускалось превышение максимум на 2 п. п.).

С 1 июля размер взносов в фонд страхования вкладов привязан к уровню ставок по вкладам. Если банк укладывается в базовый уровень доходности вкладов (среднее из максимальных ставок банков, привлекающих две трети средств населения), он будет платить отчисления по ставке 0,1%. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составит 20%, более чем на 3 п. п. — 150%. Установленный регулятором на июль базовый уровень доходности по рублевым вкладам до востребования составляет 7,194%, на срок до 90 дней — 11,827%, от 91 до 180 дней — 13%, от 181-го дня до года — 13,75%, на срок свыше года — 13,664%. В середине июля регулятор опубликовал базовый уровень доходности депозитов физлиц на август.