Банк «Кубань Кредит» сегодня полностью прекратит свою работу в Крыму, закрыв последнее отделение в городе Керчь. «Кубань Кредит» станет первым из российских банков, вышедших на полуостров, а потом решивших добровольно его покинуть. Причины ухода — монополизация рынка крупными игроками и отчасти санкции, пишет «Коммерсант».

«На момент присоединения Крыма финансовый рынок на полуострове был пустым, — пояснил газете зампред правления банка Артур Алексеев. — Спустя год экономическая модель сильно изменилась. В частности, РНКБ открыл множество отделений, развернул широкую банкоматную сеть, рынок наполнился услугами — и присутствие банка на полуострове в виде трех подразделений стало нецелесообразным». Кроме того, по его словам, в Крыму арендная плата на помещения, пригодные для банковского бизнеса и отвечающие требованиям ЦБ, довольно высока и привязана к курсу доллара, в связи с чем в некоторых случаях величина аренды превышала величину дохода подразделений. «Если к этому прибавить частые перебои с электроэнергией и связью, то работа регионального банка на полуострове экономически не обоснована», — резюмировал Алексеев.

За более чем год работы на территории Крыма «Кубань Кредиту» не удалось развить бизнес. Свою роль сыграла не только конкуренция, но и отчасти санкции. «Мы планировали развернуть широкую банкоматную сеть для работы с большим количеством зарплатных проектов и с целью масштабного обслуживания физлиц, — говорит Алексеев. — Но санкционные действия Visa и MasterCard полностью поменяли экономику проекта, сделав его финансово необоснованным, поскольку у банка нет собственного процессинга и возможности эмитировать карты других систем». В такой ситуации деятельность банка, по сути, ограничивалась привлечением депозитов, которые он преимущественно уже вернул клиентам.

Крупных игроков из 27 банков (с 556 отделениями и 1327 банкоматами) в Крыму три. Лидер рынка по сети — РНКБ (228 отделений и 676 банкоматов), его деятельность сконцентрирована в Крыму, в рознице он номер один в регионе. Лидерство по работе с корпоративными клиентами, в частности в рамках зарплатных проектов, у банка «Россия». Еще одного крупного игрока крымские власти планируют создать за счет объединения принадлежащего им ЧБРР и коммерческого Генбанка. Логично, что он сконцентрируется на госпроектах, а крупная сеть (168 отделений и 237 банкоматов) дает ему неплохие шансы и в рознице.

В такой ситуации, по мнению экспертов, в скором времени примеру банка «Кубань Кредит» могут последовать и другие небольшие банки из России, зашедшие в Крым.