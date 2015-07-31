Банк «Кубань Кредит» сегодня полностью прекратит свою работу в Крыму, закрыв последнее отделение в городе Керчь. «Кубань Кредит» станет первым из российских банков, вышедших на полуостров, а потом решивших добровольно его покинуть. Причины ухода — монополизация рынка крупными игроками и отчасти санкции, пишет «Коммерсант».
«На момент присоединения Крыма финансовый рынок на полуострове был пустым, — пояснил газете зампред правления банка Артур Алексеев. — Спустя год экономическая модель сильно изменилась. В частности, РНКБ открыл множество отделений, развернул широкую банкоматную сеть, рынок наполнился услугами — и присутствие банка на полуострове в виде трех подразделений стало нецелесообразным». Кроме того, по его словам, в Крыму арендная плата на помещения, пригодные для банковского бизнеса и отвечающие требованиям ЦБ, довольно высока и привязана к курсу доллара, в связи с чем в некоторых случаях величина аренды превышала величину дохода подразделений. «Если к этому прибавить частые перебои с электроэнергией и связью, то работа регионального банка на полуострове экономически не обоснована», — резюмировал Алексеев.
За более чем год работы на территории Крыма «Кубань Кредиту» не удалось развить бизнес. Свою роль сыграла не только конкуренция, но и отчасти санкции. «Мы планировали развернуть широкую банкоматную сеть для работы с большим количеством зарплатных проектов и с целью масштабного обслуживания физлиц, — говорит Алексеев. — Но санкционные действия Visa и MasterCard полностью поменяли экономику проекта, сделав его финансово необоснованным, поскольку у банка нет собственного процессинга и возможности эмитировать карты других систем». В такой ситуации деятельность банка, по сути, ограничивалась привлечением депозитов, которые он преимущественно уже вернул клиентам.
Крупных игроков из 27 банков (с 556 отделениями и 1327 банкоматами) в Крыму три. Лидер рынка по сети — РНКБ (228 отделений и 676 банкоматов), его деятельность сконцентрирована в Крыму, в рознице он номер один в регионе. Лидерство по работе с корпоративными клиентами, в частности в рамках зарплатных проектов, у банка «Россия». Еще одного крупного игрока крымские власти планируют создать за счет объединения принадлежащего им ЧБРР и коммерческого Генбанка. Логично, что он сконцентрируется на госпроектах, а крупная сеть (168 отделений и 237 банкоматов) дает ему неплохие шансы и в рознице.
В такой ситуации, по мнению экспертов, в скором времени примеру банка «Кубань Кредит» могут последовать и другие небольшие банки из России, зашедшие в Крым.
ООО «КБ «Кубань Кредит» — крупный по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Краснодарском крае. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц. Базовым источником финансирования деятельности выступают вклады физических лиц (63,7%).
Ключевым владельцем банка выступает председатель наблюдательного совета Виктор Бударин, контролирующий 84,50% в капитале кредитной организации напрямую и еще 2,39% через ЗАО «Кубанская марка». Небольшие доли контролируются родственниками основного владельца: член наблюдательного совета Елена Кандинер (супруга) — 5,60%, Вера Бударина (дочь) — 3,70%, Дмитрий Бударин (сын) — 3,00%. На акционеров-миноритариев приходится 0,81% акций общества. Виктор Бударин — акционер и председатель совета директоров ряда домостроительных комбинатов и проектных институтов. В частности, он является совладельцем строительно-инвестиционной компании «ОБД-Инвест», входящей в группу «ОБД», а также компании «Армавирский хлебопродукт», Новокубанского хлебокомбината и ряда других организаций.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 98,52 млрд рублей (67-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 11,42 млрд, кредитный портфель — 61,64 млрд, обязательства перед населением — 63,48 млрд.