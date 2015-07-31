В «Глобэксе» и Связь-Банке уверены, что санкции США не повлияют на их работу

Включение в список секторальных санкций США банка «Глобэкс» и Связь-Банка не повлияет на их работу, так как в качестве дочерних структур ВЭБа они уже находились под санкциями.

«С появлением нового списка ситуация относительно банка «Глобэкс» не изменилась. Банк и ранее входил в список банков, попадавших под санкции, как дочерняя структура Внешэкономбанка», — сообщили в пресс-центре кредитной организации.

Аналогичным образом ситуацию прокомментировали и в Связь-Банке. «Связь-Банк является дочерней структурой государственной корпорации «Внешэкономбанк», которая была включена в санкционный список 12 сентября 2014 года. Новых запретов не было введено, в новом документе указан поименный перечень компаний, которые и ранее работали в рамках наложенных ограничений вследствие включения их акционеров в санкционный список», — рассказали в пресс-службе Связь-Банка.

Выходить на американский долговой рынок банк не планировал, поэтому данные санкции не сказываются на его работе. «Санкции ограничивают доступ американских инвесторов к долгосрочным долговым инструментам. Связь-Банк таких инструментов для американских инвесторов никогда не выпускал и не планировал выпускать. На операции банка со своими российскими клиентами, как физическими, так и юридическими лицами, как в рублях, так и в иностранной валюте, в том числе в долларах, санкции не накладывают никаких ограничений. Поэтому их введение никак не сказывается и в будущем не скажется на работе банка или на его финансовой стабильности», — подчеркнули в пресс-службе.

В банке «Глобэкс» также отметили, что работают в стандартном режиме. «Банк работает в стабильном режиме. Все поручения клиентов – юридических и физических лиц, все обязательства перед инвесторами, вкладчиками и кредиторами выполняются в полном объеме в установленные сроки. Без задержек проводятся расчеты по рублевым и валютным счетам клиентов, в том числе по банковским картам международных систем», — сказали в банке.

Накануне стало известно, что США включили в список секторальных санкций дочерние структуры ВЭБа и другие компании. В американском посольстве объяснили этот шаг необходимостью пресечь случаи ухода от действующих санкций.

Среди структур ВЭБа, включенных в список, — в частности, белорусский Белвнешэкономбанк, ЭКСАР, Эксимбанк, Федеральный центр проектного финансирования, банк «Глобэкс», Проминвестбанк, Связь-Банк, «ВЭБ Азия Лимитед», «ВЭБ Капитал», «ВЭБ Инжиниринг», «ВЭБ-лизинг».