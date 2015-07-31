Бывшее руководство и собственники банка «Клиентский» препятствуют работе временной администрации, назначенной в связи с отзывом у столичного банка лицензии 3 июля 2015 года. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы ЦБ, размещенном на сайте регулятора.

Так, не обеспечена передача временной администрации документации банка, в том числе оригиналов кредитных досье на сумму свыше 14,6 млрд рублей, или более 90% его активов. Как поясняют в Центробанке, это «фактически делает невозможным взыскание задолженности по данным обязательствам в судебном порядке и, как следствие, исполнение обязательств перед кредиторами и вкладчиками банка, совокупная сумма которых на дату отзыва лицензии составила 14,3 млрд рублей».

Информацию о фактах воспрепятствования деятельности временной администрации, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, Банк России направил в Генеральную прокуратуру, МВД и Следственный комитет РФ для принятия ведомствами соответствующих процессуальных решений, подчеркивается в сообщении.

Объясняя отзыв лицензии у «Клиентского», ЦБ указывал, что «при неудовлетворительном качестве активов банк «Клиентский» неадекватно оценивал кредитный портфель и принятые в связи с этим риски. Надлежащая оценка кредитного риска приводила к возникновению у банка оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства). При этом кредитная организация проводила агрессивную политику по привлечению денежных средств физических лиц и не исполняла требования предписаний надзорного органа, направленных на ограничение ее деятельности». Кроме того, сообщалось о несоблюдении банком требований «антиотмывочных» нормативных актов в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Как стало известно, ЦБ инициировал процедуру банкротства кредитной организации.