В случае банкротства всех семи негосударственных пенсионных фондов (НПФ) Анатолия Мотылева их клиенты потеряют примерно 10 млрд рублей, рассчитали «Ведомости» на основе данных Пенсионного фонда России (ПФР).

На этой неделе Центробанк примет решение в отношении фондов Мотылева: спасать или отзывать у них лицензии, утверждают топ-менеджеры двух НПФ, знающие это от сотрудников ЦБ, и знакомый Мотылева. Фонды потеряли деньги, признал партнер Мотылева Андрей Куликов, но «дыры некритичны». Потери исчисляются десятками миллиардов рублей, утверждают топ-менеджеры двух финансовых групп, которым партнеры Мотылева предлагали купить эти фонды.

В группе Мотылева семь НПФ, сообщало ранее издание со ссылкой на участников рынка и знакомых бизнесмена. Крупнейшие — «Солнце. Жизнь. Пенсия» и «Сберфонд Солнечный берег», а также «Адекта-пенсия», «Солнечное время», «Защита будущего», «Сберегательный», «Уралоборонзаводский». При этом ни один из этих фондов не допущен в систему гарантирования накоплений. При банкротстве таких фондов потери их клиентам возмещает ЦБ. Но компенсации подлежит лишь номинал — взносы, поступавшие на счета граждан от их работодателей. Потерянный инвестиционный доход не компенсируется.

Центробанк не предоставляет данные о том, сколько будет должен компенсировать клиентам НПФ-банкротов. К апрелю в семи фондах Мотылева, по данным ЦБ, хранилось 59 млрд рублей накоплений от 1,38 млн человек. Из них 46,5 млрд составляли взносы работодателей, следует из данных ПФР. Остальные 12,5 млрд рублей — инвестиционный доход, который не компенсируется. Но все пенсионные фонды к июню должны были передать деньги за клиентов, которые в 2013—2014 годах выбрали себе другой фонд.

Новые деньги получили только НПФ, участвующие в системе гарантирования. Фонды Мотылева должны были деньги отдать, но новых траншей к ним не поступило. По данным ПФР, эти фонды покинуло 302 тыс. человек. Их накопления исходя из среднего размера счета в каждом фонде группы можно оценить в 12—13 млрд рублей.

Если НПФ Мотылева полностью рассчитались за ушедших клиентов (а это достоверно известно только Центробанку), то к июлю у них должно было остаться 46—47 млрд рублей, из которых взносы — до 37 млрд. Это та сумма, которую ЦБ должен будет компенсировать за счет своих средств. Остальное — около 10 млрд рублей — инвестиционный доход, который компенсации не подлежит. Эти потери затронут 1,07 млн человек, оставшихся в НПФ Мотылева после переходной кампании 2013—2014 годов.