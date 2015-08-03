Альфа-Банк планирует сократить кредитование наличными ввиду низкой его прибыльности и сеть отделений в нескольких городах РФ, однако нарастит объем кредитования физлиц по пластиковым картам. Об этом рассказал порталу Банки.ру глава блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Михаил Повалий.

В июле банк принял решение отказаться от потребкредитования в 15 городах с населением до 300 тыс. человек, рассказал Повалий в интервью агентству Bloomberg. «Все меньше зарабатывает банк на розничном кредитовании, потому что стоимость денег выросла, риск тоже, а в ставках мы ограничены. Поэтому этот бизнес не так интересен и прибылен, как это было в 2013—2014 годы», — пояснил банкир, добавив, что такая тенденция продлится минимум два года.

«С начала года кое-какие моменты поменялись, мы видим разные тренды... Речь о сокращении только кредитов наличными, — уточнил Повалий. — По картам, наоборот, планируется определенный рост».

В целом кредитный портфель Альфа-Банка по итогам текущего года может сократиться максимум на 20%, добавил в интервью Bloomberg банкир.

В пресс-службе Альфа-Банка уточнили, что отделения будут не столько сокращаться, сколько переформатироваться. «Речь идет о минимальном сокращении точек POS в тех городах, где нет многофункциональных отделений», — сказали в пресс-службе.

