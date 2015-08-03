Альфа-Банк планирует сократить кредитование наличными ввиду низкой его прибыльности и сеть отделений в нескольких городах РФ, однако нарастит объем кредитования физлиц по пластиковым картам. Об этом рассказал порталу Банки.ру глава блока «Розничный бизнес» Альфа-Банка Михаил Повалий.
В июле банк принял решение отказаться от потребкредитования в 15 городах с населением до 300 тыс. человек, рассказал Повалий в интервью агентству Bloomberg. «Все меньше зарабатывает банк на розничном кредитовании, потому что стоимость денег выросла, риск тоже, а в ставках мы ограничены. Поэтому этот бизнес не так интересен и прибылен, как это было в 2013—2014 годы», — пояснил банкир, добавив, что такая тенденция продлится минимум два года.
«С начала года кое-какие моменты поменялись, мы видим разные тренды... Речь о сокращении только кредитов наличными, — уточнил Повалий. — По картам, наоборот, планируется определенный рост».
В целом кредитный портфель Альфа-Банка по итогам текущего года может сократиться максимум на 20%, добавил в интервью Bloomberg банкир.
В пресс-службе Альфа-Банка уточнили, что отделения будут не столько сокращаться, сколько переформатироваться. «Речь идет о минимальном сокращении точек POS в тех городах, где нет многофункциональных отделений», — сказали в пресс-службе.
АО «Альфа-Банк» — один из крупнейших универсальных банков России, принадлежащий консорциуму «Альфа-Групп». Позиции «Альфы» сильны практически во всех сегментах банковского рынка. Достаточно хорошо развита сеть подразделений в Москве и других крупных городах России. С осени 2014 года Альфа-Банк выступает санатором банка «Балтийский».
На текущий момент акционером банка является АО «АБ Холдинг» (99,99983% акций), принадлежащее структуре «Альфа-Групп» ABH Financial Limited (Кипр), которая, в свою очередь, подконтрольна ABH Holdings S. A. (Люксембург); менее 0,0002% акций контролирует Alfa Capital Holdings (Cyprus) Limited. Бенефициарами ABH Holdings S. A. (Люксембург), основного собственника ABH Financial Ltd., являются совладельцы «Альфа-Групп» Михаил Фридман, Герман Хан и Алексей Кузьмичев, контролирующие 32,86%, 20,97% и 16,32% акций соответственно, а также председатель совета директоров банковской группы Петр Авен (12,40%) и Андрей Косогов (3,67%). Пакет в 9,9% принадлежит «ЮниКредит С. п. А.» (акции находятся в публичном обращении), еще 3,87% контролирует благотворительный траст, учрежденный по законодательству Островов Кайман (акции находятся в доверительном управлении в пользу благотворительных организаций).
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 3 290,04 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 428,86 млрд, кредитный портфель — 2 039,54 млрд, обязательства перед населением — 1 029,21 млрд.