Первое место в топ-10 заняла бесплатная на весь срок «Карта с льготным периодом» банка «Зенит»

В непростой экономической ситуации граждане, испытывая потребность в заемных средствах и в то же время стремясь сократить свои расходы, прибегают к использованию кредитных карт. Ведь использование таких банковских карт может быть абсолютно бесплатным при соблюдении держателем условий льготного периода, своевременном погашении полной суммы задолженности и отсутствии платы за обслуживание карты.

Портал Банки.ру подготовил рейтинг рублевых кредитных карт платежных систем Visa и MasterCard московских банков-эмитентов, по которым не предусмотрена плата за выпуск и первый год обслуживания.

Кредитные карты были ранжированы по величине максимальной процентной ставки без учета льготного периода кредитования.

Первое место в топ-10 заняла бесплатная на весь срок «Карта с льготным периодом» банка «Зенит» со ставкой 20% годовых вне зависимости от выбранной клиентом категории. По карте существует возможность использования собственных средств, на любой остаток которых будет начисляться 1% годовых.

На второй позиции рейтинга — кобрендовая карта банка «Уралсиб»: «ЛУКОЙЛ-Уралсиб с овердрафтом» с процентной ставкой 28% годовых. Бесплатное обслуживание карты осуществляется в рамках временной акции, которое продлится до 31 декабря 2015 года. Также по карте возможно накопление баллов за покупки на АЗС «ЛУКОЙЛ». За каждые потраченные 50 рублей клиенту начисляется 1 балл. Использовать накопленные баллы можно для оплаты топлива и товаров в сети АЗС «ЛУКОЙЛ» из расчета один балл равен одному рублю скидки.

Льготный период кредитования предусмотрен условиями девяти из десяти кредитных карт из топ-10, за исключением карты «Лукойл-Уралсиб с овердрафтом» «Уралсиба». Длительность беспроцентного периода в разных банках составляет 50—55 дней.

Все карты предусматривают стандартную процедуру погашения задолженности: устанавливается минимальная часть основного долга (3%, 5% или 10%), которая должна вноситься ежемесячно вместе с начисленными процентами за истекший период. Исключение составила карта банка «Уралсиб», по которой задолженность должна быть полностью погашена не позднее последнего рабочего дня месяца, следующего за месяцем ее образования.

По девяти картам из десятки предусмотрена возможность хранения и использования не только кредитных, но и собственных денежных средств клиента.

Все карты оснащены микропроцессором (чипом) и девять из них функцией 3D-Secure.

Обзор составлен по данным официальных сайтов и кол-центров банков, представленных на Банки.ру, на 4 августа 2015 года.