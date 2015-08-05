Десять российских банков, которые Центробанк РФ в прошлом месяце признал системно значимыми, уже выполняют первоначальные требования по надбавкам к капиталу в соответствии с «Базелем III», введение которых запланировано с 2016 года, установили аналитики Fitch. В рейтинговом агентстве отмечают, что это является позитивным фактором для системообразующих финансовых организаций, на которые приходится более 60% активов сектора, так как им, скорее всего, будет сложнее наращивать капитал за счет прибыли с учетом все более сложной операционной среды.

Список системообразующих банков включает четыре госбанка (Сбербанк , ВТБ, Газпромбанк и Россельхозбанк), три частных банка (Альфа-Банк, «ФК Открытие» и Промсвязьбанк) и три банка в иностранной собственности (ЮниКредит Банк, Росбанк, Райффайзенбанк).

«Наш прогноз по российскому банковскому сектору — «негативный», и большинство банков (кроме лидера российского банковского сектора — Сбербанка, который является заметным исключением) были убыточными в первом полугодии 2015 года, — констатируют в Fitch. — Результаты на самом деле еще слабее, если учесть, что определенные убытки были отражены напрямую в капитале, минуя отчет о прибылях и убытках. Также прибыль завышена из-за того, что финансовая помощь, полученная банками от акционеров, включается в выручку, вместо того чтобы отражаться как увеличение капитала, а еще из-за дивидендов от дочерних банков, которые учитываются как доход у материнских организаций».

Прочие показатели первого полугодия тоже были слабыми, отмечают аналитики. Розничное кредитование сократилось на 5%, корпоративное находилось в стагнации, и произошло увеличение сомнительных и безнадежных кредитов до 8,2% на конец мая по сравнению с 6,8% на начало года. Чистый приток депозитов был низким.

Показатели достаточности базового капитала системообразующих банков соответствуют целевым уровням с учетом вводимых ЦБ надбавок по «Базелю III» и практически во всех случаях существенно превышают эти уровни. Эти требования будут вводиться поэтапно с января 2016 года по январь 2019-го в соответствии со стандартным календарем «Базеля III».

Речь идет о трех надбавках сверх минимального требования к базовому капиталу в 5%.

Для всех банков вводится надбавка для поддержания капитала (capital conservation buffer), которая первоначально установлена на уровне 0,625% от активов, взвешенных с учетом риска, и постепенно будет повышена до 2,5% к январю-2019. Надбавка для поддержания капитала предназначена для покрытия убытков в период финансовой нестабильности, который наблюдается в России в настоящее время.

Помимо этого банки должны будут создавать антициклическую надбавку (countercyclical buffer), когда регулятор посчитает, что рост кредитования приводит к неприемлемому уровню системного риска. Пока данный показатель установлен на уровне 0% от активов, взвешенных с учетом риска, что, с точки зрения Fitch, оправданно ввиду сокращения кредитования в секторе.

Для упомянутых выше системообразующих финансовых организаций устанавливается также дополнительная надбавка за системную значимость на уровне 0,15% от активов, взвешенных с учетом риска, с января 2016 года с постепенным увеличением до 1% к январю 2019-го.

Снижение достаточности капитала до уровня ниже нормативного значения достаточности базового капитала, увеличенного на надбавки, повлечет за собой ограничение по дивидендным и бонусным выплатам, что должно служить сильной мотивацией для соблюдения банками этих требований, отмечают в Fitch.

Новое регулирование означает, что системообразующие финансовые организации будут должны поддерживать показатель базового капитала на уровне 5,775% с января 2016 года с увеличением до 8,5% к 2019-му, подсчитали эксперты. Для других банков эти цифры составляют 5,625% и 7,5%. По состоянию на 1 июля 2015 года все системообразующие финансовые организации соблюдали уровень, установленный с 1 января 2016 года, говорится в релизе Fitch. Как уточняется, у Сбербанка показатель составлял на указанную дату 8,6%, у ВТБ — 10,3%, у Газпромбанка — 7,5%, у Россельхозбанка — 10%, у Альфа-Банка — 7,5%, у «ФК Открытие» — 7,4%, у Промсвязьбанка — 6,1%, у «ЮниКредита» — 10,2%, у Росбанка — 8,5%, у Райффайзенбанка — 9,5%.

В Fitch обращают внимание, что показатели капитала как минимум четырех системообразующих финансовых организаций учитывают позитивный эффект от послабления ЦБ по обменному курсу, но, по оценкам агентства, позитивное влияние ограничено 60—80 базисными пунктами. Отмена данного регулятивного послабления, запланированная на октябрь 2015 года, не должна повлиять на способность банков соблюдать новые требования к капиталу, считают аналитики.

Системообразующие финансовые организации, возможно, смогут высвободить капитал, после того как ЦБ позволит им использовать подход к оценке кредитного риска на основе внутренних рейтингов (AIRB) по «Базелю II», что позволит им легче соответствовать требованиям с учетом постепенного увеличения значения надбавок, отмечают в Fitch. Начиная со следующего года банки смогут подавать заявления на применение подхода AIRB, хотя, по мнению аналитиков, рассмотрение заявлений и моделей со стороны ЦБ может занять достаточно длительное время. В агентстве при этом отмечают, что крупные российские банки работают над своими моделями AIRB в течение последних двух-трех лет, в то время как иностранные дочерние компании уже используют их в целях отчетности для материнских структур.

Системообразующие банки также должны будут соблюдать минимальный показатель краткосрочной ликвидности в 60% по «Базелю III» к октябрю 2015 года, напоминают в Fitch. «Мы сможем оценить влияние данного требования к ликвидности, когда банки начнут публиковать соответствующие регулятивные формы», — указывают в рейтинговом агентстве.