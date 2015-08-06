С 6 августа управлять Социнвестбанком в качестве временной администрации будет Агентство по страхованию вкладов. Такое решение принял ЦБ в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)», сообщила пресс-служба регулятора.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров Социнвестбанка, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, уточнили в Центробанке. Первоочередная задача временной администрации — проведение обследования финансового положения банка.

В конце июля Социнвестбанк приостановил работу по техническими причинам, как объясняли в кредитной организации. Сначала планировалось открыть отделения 3 августа, но затем на сайте банка появилось сообщение, что приостановка продлится до 6 августа.

Социнвестбанк, как сообщили СМИ, столкнулся с трудностями после того, как ЦБ отозвал лицензии у банков, входящих в группу Анатолия Мотылева. Так, газета «Ведомости» отмечала, что около 5 млрд рублей межбанковских кредитов Социнвестбанка приходится на группу Мотылева. Банк активно кредитовал «Российский Кредит» и АМБ Банк.

На прошлой неделе стало известно, что Социнвестбанк подал в суд три иска с целью оспорить решения регулятора о привлечении к административной ответственности. Ответчиком по искам выступает Банк России. Речь идет о постановлениях ЦБ от 13 марта и решении от 15 июля.

Основной акционер Социнвестбанка — председатель правления Сергей Таболин, в прошлом владелец Русского Банка Делового Сотрудничества (РБДС), чей бизнес в апреле 2008 года перешел в ведение Социнвестбанка. Год спустя РБДС лишился банковской лицензии. Однако в 2012 году впервые в истории отзыв лицензии был оспорен владельцами банка, РБДС продолжил работу.