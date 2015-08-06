С 6 августа управлять Социнвестбанком в качестве временной администрации будет Агентство по страхованию вкладов. Такое решение принял ЦБ в соответствии с законом «О несостоятельности (банкротстве)», сообщила пресс-служба регулятора.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров Социнвестбанка, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления приостановлены, уточнили в Центробанке. Первоочередная задача временной администрации — проведение обследования финансового положения банка.
В конце июля Социнвестбанк приостановил работу по техническими причинам, как объясняли в кредитной организации. Сначала планировалось открыть отделения 3 августа, но затем на сайте банка появилось сообщение, что приостановка продлится до 6 августа.
Социнвестбанк, как сообщили СМИ, столкнулся с трудностями после того, как ЦБ отозвал лицензии у банков, входящих в группу Анатолия Мотылева. Так, газета «Ведомости» отмечала, что около 5 млрд рублей межбанковских кредитов Социнвестбанка приходится на группу Мотылева. Банк активно кредитовал «Российский Кредит» и АМБ Банк.
На прошлой неделе стало известно, что Социнвестбанк подал в суд три иска с целью оспорить решения регулятора о привлечении к административной ответственности. Ответчиком по искам выступает Банк России. Речь идет о постановлениях ЦБ от 13 марта и решении от 15 июля.
Основной акционер Социнвестбанка — председатель правления Сергей Таболин, в прошлом владелец Русского Банка Делового Сотрудничества (РБДС), чей бизнес в апреле 2008 года перешел в ведение Социнвестбанка. Год спустя РБДС лишился банковской лицензии. Однако в 2012 году впервые в истории отзыв лицензии был оспорен владельцами банка, РБДС продолжил работу.
АО «Социнвестбанк» — региональный банк из Республики Башкортостан. В настоящий момент проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором выступает ПАО «АКБ «Российский капитал», которое на текущий момент является единственным акционером банка. В своем регионе банк занимает первое место по размеру активов. Ключевыми направлениями деятельности являются операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Кредитование развито слабо. Основу базы фондирования формируют привлеченные МБК, а также средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 58,07 млрд рублей (95-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -7,27 млрд, кредитный портфель — 29,10 млрд, обязательства перед населением — 5,29 млрд.