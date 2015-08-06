«Дочка» черногорского Atlas Banka, выигравшая у ЦБ спор о незаконности отзыва у нее лицензии в апелляции и кассации, перестала существовать. Российский Атлас Банк был ликвидирован в процессе суда с Центробанком. «Банк исключен из ЕГРЮЛ по решению суда в результате ликвидации», — рассказал «Коммерсанту» один из источников, знакомых с ситуацией. Информация из ЕГРЮЛ подтверждает, это случилось 16 июля.

Процесс ликвидации шел после отзыва у банка лицензии параллельно со спором с ЦБ в суде. Попытки Атлас Банка приостановить ликвидацию, заявив соответствующее ходатайство в суд после выигрыша в апелляции по основному спору, результата не дали. Суд счел признание приказа об отзыве незаконным и решение о ликвидации не связанными друг с другом процессами. В результате банк ликвидирован, лицензия не возвращена, процесс суда с ЦБ, который, как ранее считалось, должен был дойти до Верховного суда, приостановился.

В ЦБ отказались от комментариев. Собственников банка сложившаяся ситуация поставила в тупик. «Как нам действовать теперь, пока неясно, — отмечает собеседник газеты в черногорском головном Atlas Banka. — С одной стороны, мы получили право на возврат лицензии, а с другой — уже перестали существовать, это юридический нонсенс». Банк попытался обжаловать решение об исключении из ЕГРЮЛ, но шансов у него немного. Подать жалобу он должен был до даты исключения из реестра. Однако оно произошло в один и тот же день с вынесением решения суда о ликвидации. А жалоба была подана лишь 20 июля. Такое опоздание может стать формальным основанием для отклонения жалобы, указывают юристы.

По их словам, сложившаяся ситуация беспрецедентна. «Суды вынесли два взаимоисключающих решения, — отмечает адвокат компании «Юков и партнеры» Светлана Тарнопольская. По ее словам, применение к процессу ликвидации норм о бесповоротности решения о банкротстве (этим мотивировал отказ в приостановлении ликвидации суд) и решение о невозможности приостановления процесса ликвидации довольно спорно.

Впрочем, на практике ситуация для банка почти безвыходная. «Конечно, собственники могут оспаривать исключение из ЕГРЮЛ, — отмечает партнер юридической фирмы «ЮСТ» Александр Боломатов. По его мнению, они параллельно могли бы потребовать от ЦБ исполнения решения суда о возврате лицензии. Однако в первоначальном иске к ЦБ требования о возврате лицензии заявлено не было, речь шла лишь о признании незаконным приказа об отзыве лицензии, указывает Тарнопольская: «Поэтому сейчас у ЦБ есть все основания отказать в возможной просьбе о возобновлении или повторной выдаче лицензии».

К тому же в ситуации, когда банка уже фактически нет, а деньги его поделены между кредиторами, под вопросом оказывается экономическая целесообразность реанимации для самих владельцев, отмечают эксперты. По их словам, для получения лицензии акционеры банка должны внести в капитал как минимум 300 млн рублей. Источник газеты в Atlas Banka вопрос о готовности на потенциальные капитальные вливания прокомментировал так: «Мы получили достаточную моральную сатисфакцию, доказав в двух инстанциях, что действия ЦБ были слишком жесткими. В то же время в условиях создавшейся правовой неопределенности мы не рассчитываем проводить в России какие-либо финансовые операции».