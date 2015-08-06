Связной Банк выплатит купон по корпоративным облигациям в полном объеме в установленный срок — 6 августа. Инвесторы получат почти 1,1 млрд рублей, уточняется в сообщении кредитной организации.

«Мы сумели обеспечить наличие денежных средств в банке для полного погашения этого займа в плановую дату», — заявил предправления «Связного» Евгений Давыдович.

Банк впервые выпустил корпоративные облигации в 2012 году. По словам Давыдовича, тот выпуск пользовался большим спросом у инвесторов. «За эти три года в российской экономике в целом, в банковском секторе в частности, произошло много не очень хороших событий, а Связной Банк и вовсе стал героем одного из самых заметных сюжетов на финансовом рынке, — отметил он. — Оказавшись в эпицентре корпоративного конфликта, мы в отличие от большинства других банков в течение девяти непростых месяцев работаем без финансовой поддержки акционеров».

Давыдович подчеркнул, что для топ-менеджмента банка главной задачей является исполнение обязательств перед вкладчиками и кредиторами в любой ситуации. «За счет эффективного управления финансовыми потоками нам удается своевременно аккумулировать ликвидность в объемах, необходимых для расчетов с вкладчиками и другими нашими кредиторами», — констатировал Давыдович.

Выпуск трехлетних облигаций серии 01 общим номинальным объемом 2 млрд рублей банк разместил 9 августа 2012 года. Срок погашения бумаг — 6 августа 2015-го. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 тыс. рублей. По выпуску предусмотрена выплата шести полугодовых купонов.

В середине июля владельцы облигаций Связного Банка отклонили предложение эмитента реструктурировать выплаты по бумагам.

В июне банк сообщил, что из-за отсутствия достаточного количества денежных средств на дату погашения облигационного займа владельцам бумаг планируется направить предложение о реструктуризации, которая позволит банку не допустить дефолта. Итоговые (утвержденные советом директоров банка) параметры реструктуризации предусматривали , что срок обращения облигаций продляется на два года, купонные выплаты проводятся раз в квартал, а ставка купона будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ плюс 3%. Погашение номинальной стоимости устанавливалось по следующей схеме: 25% от объема задолженности выплачивается 6 августа 2015 года; 35% — через 12 месяцев, 4 августа 2016-го; 40% — через 24 месяца.

