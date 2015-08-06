Банк России аннулировал лицензии на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию у НПФ «Сберегательный» и «Сберегательный Фонд Солнечный берег», подконтрольных Анатолию Мотылеву.

Как сообщает пресс-служба регулятора, соответствующее решение принято в связи с неисполнением фондами предписания об устранении нарушения требований законов или нормативных актов, а также нарушением требований закона «О негосударственных пенсионных фондах» в части распоряжения средствами пенсионных накоплений.

«Банк России возместит застрахованным лицам средства пенсионных накоплений в объеме и порядке, установленном законодательством», — подчеркивает Центробанк.

С 3 августа ЦБ на шесть месяцев запретил указанным фондам заключать новые пенсионные договоры. Тогда же регулятор аннулировал лицензии у пяти НПФ Анатолия Мотылева («Солнце. Жизнь. Пенсия.», «Адекта-Пенсия», «Солнечное время», «Защита будущего» и «Уралоборонзаводский»).

Ранее газета «Ведомости» сообщала, что в случае банкротства всех семи НПФ Мотылева их клиенты потеряют примерно 10 млрд рублей. Ни один из этих фондов не допущен в систему гарантирования накоплений. При банкротстве таких НПФ компенсации подлежат лишь взносы, поступавшие на счета граждан от их работодателей, потерянный инвестиционный доход не компенсируется.