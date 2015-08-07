ЦБ с 7 августа 2015 года отключил Пробизнесбанк, входящий в ФГ «Лайф», от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом порталу Банки.ру рассказал источник, знакомый с ситуацией в кредитной организации.

Председатель правления «Пробизнеса» Дмитрий Дыльнов отказался от комментариев.

Другой источник Банки.ру, близкий к Пробизнесбанку, говорит, что трудности у последнего возникли еще в конце прошлого года, когда ЦБ потребовал от кредитной организации доначислить значительный объем резервов.

По данным источника Банки.ру, близкого к Пробизнесбанку, в кредитную организацию с 7 августа назначена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов. Эта мера связана, по словам источников агентства, с нарушением банком ряда нормативов Банка России.

Норматив достаточности капитала (Н1) Пробизнесбанка, согласно финансовой отчетности на 1 июля, составил 11,98%, снизившись с начала года более чем на 2 процентных пункта. Рентабельность капитала кредитной организации по итогам первого полугодия составила минус 23,64%.

За указанный период «Пробизнес» увеличил объемы межбанковского кредитования на 41,75% до 44,14 млрд рублей (33% от совокупного объема пассивов). В то же время вклады физических лиц увеличились всего на 0,5 п. п. до 27,14 млрд рублей.

Руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова отмечает высокий риск нарушения Пробизнесбанком норматива Н1 с учетом текущих макроэкономических условий, ограниченных возможностей для наращивания капитала, а также низкой кредитной активности на рынке. «В банке не так много высоколиквидных активов. При этом практически весь портфель ценных бумаг банком уже заложен: объем средств на лоро-счетах и размер привлеченных межбанковских кредитов превышают величину имеющегося портфеля ценных бумаг чуть более чем на 20 миллиардов рублей», — уточняет эксперт.

