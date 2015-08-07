Власти Башкирии надеются, что результатом деятельности временной администрации Социнвестбанка будет восстановление его нормальной работы

Власти Башкирии просят руководство Банка России о финансовом оздоровлении Социнвестбанка, сообщается на сайте регионального правительства.

«Правительство Республики Башкортостан, учитывая системную, социальную значимость Социнвестбанка в регионе, ходатайствовало перед руководством Банка России об оздоровлении кредитной организации с целью ее сохранения на финансовом рынке республики», — говорится в релизе.

Регулятор с 6 августа возложил функции временной администрации по управлению Социнвестбанком на Агентство по страхованию вкладов. «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», — отмечал Центробанк.

«Правительство Республики Башкортостан полагает, что результатом деятельности временной администрации Социнвестбанка будет восстановление его нормальной работы, исполнение в полном объеме обязательств перед физическими и юридическими лицами, обслуживаемыми в банке», — подчеркивается на сайте правительства республики.

Социнвестбанк в конце июля приостановил работу — в кредитной организации это объясняли техническими причинами. Сначала банк планировал открыть отделения 3 августа, затем сообщил, что приостановка продлится до 6 августа. После того, как стало известно о передаче Социнвестбанка под управление Агентства по страхованию вкладов, на входе в центральный офис финансовой организации в Уфе появилось объявление о том, что банк будет закрыт по техническим причинам до 10 августа.

По информации СМИ, Социнвестбанк столкнулся с трудностями после того, как ЦБ отозвал лицензии у банков Анатолия Мотылева. Газета «Ведомости» отмечала, что около 5 млрд рублей межбанковских кредитов Социнвестбанка приходится на группу Мотылева. Банк активно кредитовал «Российский Кредит» и АМБ Банк.

Социнвестбанк с 6 августа отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП), свидетельствуют данные портала Kuap.ru.

