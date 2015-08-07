Власти Башкирии просят руководство Банка России о финансовом оздоровлении Социнвестбанка, сообщается на сайте регионального правительства.
«Правительство Республики Башкортостан, учитывая системную, социальную значимость Социнвестбанка в регионе, ходатайствовало перед руководством Банка России об оздоровлении кредитной организации с целью ее сохранения на финансовом рынке республики», — говорится в релизе.
Регулятор с 6 августа возложил функции временной администрации по управлению Социнвестбанком на Агентство по страхованию вкладов. «Первоочередной задачей временной администрации является проведение обследования финансового положения кредитной организации», — отмечал Центробанк.
«Правительство Республики Башкортостан полагает, что результатом деятельности временной администрации Социнвестбанка будет восстановление его нормальной работы, исполнение в полном объеме обязательств перед физическими и юридическими лицами, обслуживаемыми в банке», — подчеркивается на сайте правительства республики.
Социнвестбанк в конце июля приостановил работу — в кредитной организации это объясняли техническими причинами. Сначала банк планировал открыть отделения 3 августа, затем сообщил, что приостановка продлится до 6 августа. После того, как стало известно о передаче Социнвестбанка под управление Агентства по страхованию вкладов, на входе в центральный офис финансовой организации в Уфе появилось объявление о том, что банк будет закрыт по техническим причинам до 10 августа.
По информации СМИ, Социнвестбанк столкнулся с трудностями после того, как ЦБ отозвал лицензии у банков Анатолия Мотылева. Газета «Ведомости» отмечала, что около 5 млрд рублей межбанковских кредитов Социнвестбанка приходится на группу Мотылева. Банк активно кредитовал «Российский Кредит» и АМБ Банк.
Социнвестбанк с 6 августа отключен от системы электронных платежей Банка России (БЭСП), свидетельствуют данные портала Kuap.ru.
АО «Социнвестбанк» — региональный банк из Республики Башкортостан. В настоящий момент проходит процедуру финансового оздоровления. Санатором выступает ПАО «АКБ «Российский капитал», которое на текущий момент является единственным акционером банка. В своем регионе банк занимает первое место по размеру активов. Ключевыми направлениями деятельности являются операции на рынке ценных бумаг и межбанковского кредитования. Кредитование развито слабо. Основу базы фондирования формируют привлеченные МБК, а также средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 54,22 млрд рублей (99-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -7,39 млрд, кредитный портфель — 4,94 млрд, обязательства перед населением — 6,01 млрд.