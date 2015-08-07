Компания «ВТБ Лизинг», на протяжении двух последних лет выступавшая ключевым участником банка «ВРБ Москва», вышла из его капитала, свидетельствует информация на сайте кредитной организации.

Напомним, банк «ВРБ Москва» создавался как «дочка» Вьетнамско-Российского совместного банка (ВРБ, Vietnam-Russia Joint Venture Bank) — совместной структуры вьетнамского правительства и банка ВТБ, а в августе 2013 года полностью перешел под контроль группы ВТБ.

Доля компании «ВТБ Лизинг» в банке «ВРБ Москва» до ее выхода из уставного капитала кредитной организации превышала 99,998%. Оставшейся миноритарной долей владело ООО «ВТБ Капитал ПР Лизинг», которое на данный момент тоже вышло из капитала банка.

В настоящее время у банка «ВРБ Москва» 11 участников-физлиц. Александр Андриевский, Дарья Башвинова, Андрей Бильдин, Алексей Докучаев, Роман Елагин, Андрей Завьялов, Наталья Камышникова, Ольга Пирожникова, Константин Федин и Андрей Чекалин контролируют по 9,1%, а еще 9% принадлежат Елене Кроль.

ООО «Банк «ВРБ Москва» — небольшой по величине активов моноофисный банк. С физлицами финучреждение не работает, в системе страхования вкладов не участвует.