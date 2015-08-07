Банк России зафиксировал случаи рассылки по электронной почте фишинговых сообщений с недостоверной информацией о запуске национальной платежной системы «Мир». Об этом в пятницу сообщает пресс-служба регулятора, подчеркивая, что ЦБ расценивает такие рассылки как новый вид мошенничества.

В пресс-релизе уточняется, что письма содержат описание возможностей платежной системы «Мир» и «форму участника», которую предлагается заполнить для получения карты. «При этом имеющийся во вложении исполняемый код позволяет злоумышленникам загружать на компьютер клиента вредоносное программное обеспечение различной направленности», — предупреждает Центробанк.

Вредоносные сообщения рассылаются от имени крупных кредитных организаций. «В то же время одна из отличительных особенностей таких email-сообщений — перечисление в тексте заведомо большого количества преимуществ данной платежной системы, в том числе прямого доступа к криптовалютам», — уточняется в сообщении ЦБ.

Банк России призывает граждан в случае получения таких писем не открывать содержащиеся в них вложения и не пересылать их, а также информировать о случившемся клиентскую службу кредитной организации, от имени которой получено сообщение.

Самим кредитным организациям регулятор рекомендует довести информацию о рассылке таких сообщений до своих клиентов. Кроме того, о подобных случаях следует сообщать в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере, подчеркивает Банк России.