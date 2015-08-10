Структуры акционеров Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых на прошлой неделе договорились с владельцами миноритарных пакетов банка «Возрождение» о выкупе их пакетов акций. Им удалось собрать уже более 40% акций банка, что превышает долю наследников основателя «Возрождения» Дмитрия Орлова, пишет «Коммерсант». Таким образом, заявленная в мае консолидация Абсолют Банка и банка «Возрождение» все больше теряет смысл.

JP Morgan, Tamur Holdings Limited и главе совета директоров «Возрождения» Отару Маргания, с которыми договорились структуры Промсвязьбанка, принадлежит около 40% акций банка «Возрождение». Ранее компания Fintailor Investments, действующая, по информации источников газеты, в интересах братьев Ананьевых, уже собрала пакет в размере 7%. Таким образом, после последних сделок у братьев Ананьевых может быть собран пакет в размере около 47%. И это делает их крупнейшими акционерами банка «Возрождение», в то время как до сих пор наибольшая доля была у наследников Дмитрия Орлова — дочери Татьяны и сына Николая, а также действующего в их интересах Алексея Крапивина — около 40%.

Структуры, близкие к Промсвязьбанку, начали покупать акции банка «Возрождение» в мае, напоминает «Коммерсант». Тогда же официально было объявлено о том, что акционеры «Возрождения» рассмотрят вопрос о консолидации с Абсолют Банком. В июле были выбраны консультанты для оценки коэффициентов капитала Абсолют Банка и банка «Возрождение» при будущем слиянии. Финальные оценки должны были быть готовы в августе. Однако эти процессы пересеклись.

При этом неизвестно, на какие средства выкупается такой большой пакет, который, исходя из базового капитала «Возрождения» (21,8 млрд рублей на 1 июля, согласно 123-й форме отчетности), может стоить около 10 млрд рублей. Впрочем, в конце июля Промсвязьбанк получил десятилетний кредит от Агентства по страхованию вкладов в размере 18,2 млрд рублей на санацию Автовазбанка, и, хотя кредит целевой, теоретически средства на приобретение банковских активов у него есть.

Банк «Возрождение» ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых. На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 279,27 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,05 млрд, кредитный портфель — 181,92 млрд, обязательства перед населением — 156,66 млрд.