Пользователь grenz стал победителем конкурса «Отзыв месяца» в «Народном рейтинге» в июле

Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».

В июле лучшим признан отзыв «Сказ про то, как банк слово сдержал, вполовину!», автор которого описывает историю взаимодействия с Тинькофф Банком по вопросу начисления штрафа за просрочку платежа по кредиту. «Глядь, а на счету сумма штрафная сидит, яки птица со злобными глазами. Молодец думает: что-то не так, ведь слово дал банк купеческое, что штрафа не будет», — пишет автор отзыва.

Автор под ником grenz получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!