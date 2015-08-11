Информационный портал Банки.ру подвел итоги очередного конкурса «Отзыв месяца», участие в котором принимают посетители, оставившие свои комментарии о работе банков в разделе «Народный рейтинг».
В июле лучшим признан отзыв «Сказ про то, как банк слово сдержал, вполовину!», автор которого описывает историю взаимодействия с Тинькофф Банком по вопросу начисления штрафа за просрочку платежа по кредиту. «Глядь, а на счету сумма штрафная сидит, яки птица со злобными глазами. Молодец думает: что-то не так, ведь слово дал банк купеческое, что штрафа не будет», — пишет автор отзыва.
Автор под ником grenz получает специальный приз Банки.ру — 30 тыс. рублей, а также антивирусную программу ESET NOD32. Мы поздравляем победителя и благодарим всех, кто оставил и продолжает писать отзывы в «Народном рейтинге»!
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 47,31% акций банка. Доля в 51,60% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Фонд Vostok Emerging Finance (акции фонда в виде депозитных расписок находятся в публичном обращении) владеет долей в 1,09%.
По данным Банки.ру, на 1 февраля 2019 года нетто-активы банка — 407,11 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 72,78 млрд, кредитный портфель — 256,88 млрд, обязательства перед населением — 225,95 млрд.