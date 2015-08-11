Внутренних причин для ослабления рубля сейчас нет, считают в Минэкономразвития РФ

Рубль опять сдает позиции: курс доллара преодолел отметку 64 рубля, евро — 71 рубль, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 15:09 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 64,12 рубля, что на 1,3 рубля больше значения закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро преодолел рубеж 71 рубль, обновив максимум с 25 февраля текущего года. На 16:12 мск курс евро расчетами «завтра» поднялся на 1,8 рубля и составил 71,01 рубля.

Рубль находится под давлением неопределенности макроэкономических показателей Китая, говорит руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA (швейцарского брокерского дома, одной из ведущих инвестиционных компаний в Европе) Даниил Егоров. Стоимость барреля марки Brent опустилась ниже 50 долларов (составляет к середине дня вторника 49,6 доллара за баррель) на опасениях торможения экономики Китая, усилившихся после решения Народного банка Китая девальвировать юань к доллару на 2%.

Но внутренних причин для ослабления рубля сейчас нет, считают в Минэкономразвития РФ. «Решение Народного Банка Китая, безусловно, усиливает давление на валюты всех развивающихся стран, хотя на рыночную конъюнктуру влияет и множество других факторов, в частности, ожидание скорого повышения учетных ставок ФРС США, — сказали РИА Новости в министерстве. — Внутренних факторов для девальвации рубля сейчас нет, прогноз платежного баланса на второе полугодие достаточно оптимистичен и в части текущего счета, и в части счета операций с капиталом».

