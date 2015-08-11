Банки, входящие в финансовую группу «Лайф» (Пробизнесбанк, Газэнергобанк, «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банк), ввели режим предварительной записи на получение вкладов свыше 50 тыс. рублей и установили лимит 15 тыс. рублей в сутки на снятие наличных через банкоматы. Об этом порталу Банки.ру сообщили в кол-центрах кредитных организаций.
Источник, близкий к группе, также сообщает о частичных ограничениях на изъятие депозитов. При желании снять более 50 тыс. рублей клиентам нужно предварительно записываться на получение денег, уточнил собеседник портала Банки.ру.
«С 10 августа можно снять в банкоматах не более 15 тысяч рублей, — сообщили в кол-центре «Экспресс-Волги». — Операции по переводу средств на карты других банков также ограничен 15 тысячами рублей в сутки».
«Лимит снятия наличных в банкомате —15 тысяч рублей в сутки по картам», — сообщили в ВУЗ-Банке, добавив, что снять большую сумму можно в отделениях кредитной организации, предварительно заказав ее.
В Газэнергобанке заявили, что действующий лимит на снятие наличных с карт через банкоматы — 30 тыс. рублей в сутки — не снижался.
Посетители портала Банки.ру также сообщают о том, что «Экспресс-Волга» ввел режим предварительной записи на получение денег с депозитов. Так, один из них пишет, что заказанные 10 августа деньги ему обещали выдать только 17 августа.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 99,11 млрд рублей (68-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,10 млрд, кредитный портфель — 14,78 млрд, обязательства перед населением — 14,82 млрд.
АО «Газэнергобанк» — крупный по размеру активов региональный банк (Калуга), бывшая дочерняя организация Пробизнесбанка (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу Памяти»), основного участника финансовой группы «Лайф». После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. В сентябре 2015 года АСВ по результатам проведенного конкурсного отбора утвердило ПАО «СКБ-банк» в качестве санатора Газэнергобанка. Финучреждение выступает довольно значимым игроком на калужском рынке банковских услуг. Приоритетные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Кредитная организация располагает достаточно широкой сетью продаж, представленной в Калужской, Смоленской, Тульской, Брянской, Псковской и Московской областях. Акционером кредитной организации выступает ПАО «СКБ-банк» (100%).
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 47,95 млрд рублей (109-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -0,58 млрд, кредитный портфель — 22,35 млрд, обязательства перед населением — 19,75 млрд.
По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 192,16 млрд рублей (42-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 14,88 млрд, кредитный портфель — 5,57 млрд, обязательства перед населением — 0,85 млрд.