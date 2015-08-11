С 10 августа в банкоматах банков группы «Лайф» можно снять не более 15 тысяч рублей

Банки, входящие в финансовую группу «Лайф» (Пробизнесбанк, Газэнергобанк, «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банк), ввели режим предварительной записи на получение вкладов свыше 50 тыс. рублей и установили лимит 15 тыс. рублей в сутки на снятие наличных через банкоматы. Об этом порталу Банки.ру сообщили в кол-центрах кредитных организаций.

Источник, близкий к группе, также сообщает о частичных ограничениях на изъятие депозитов. При желании снять более 50 тыс. рублей клиентам нужно предварительно записываться на получение денег, уточнил собеседник портала Банки.ру.

«С 10 августа можно снять в банкоматах не более 15 тысяч рублей, — сообщили в кол-центре «Экспресс-Волги». — Операции по переводу средств на карты других банков также ограничен 15 тысячами рублей в сутки».

«Лимит снятия наличных в банкомате —15 тысяч рублей в сутки по картам», — сообщили в ВУЗ-Банке, добавив, что снять большую сумму можно в отделениях кредитной организации, предварительно заказав ее.

В Газэнергобанке заявили, что действующий лимит на снятие наличных с карт через банкоматы — 30 тыс. рублей в сутки — не снижался.

Посетители портала Банки.ру также сообщают о том, что «Экспресс-Волга» ввел режим предварительной записи на получение денег с депозитов. Так, один из них пишет, что заказанные 10 августа деньги ему обещали выдать только 17 августа.





ВУЗ-Банк АО «ВУЗ-банк» — крупный по размеру активов региональный банк (Екатеринбург), бывшая дочерняя организация Пробизнесбанка (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу Памяти»), основного участника финансовой группы «Лайф». Приоритетными направлениями бизнеса являются кредитование корпоративных клиентов, привлечение средств физических и юридических лиц во вклады, операции на валютном рынке. Основным источником фондирования банка выступают средства физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. С октября 2015 года инвестором ВУЗ-Банка выступает ПАО «КБ «УБРиР». По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 99,11 млрд рублей (68-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -6,10 млрд, кредитный портфель — 14,78 млрд, обязательства перед населением — 14,82 млрд.

Газэнергобанк АО «Газэнергобанк» — крупный по размеру активов региональный банк (Калуга), бывшая дочерняя организация Пробизнесбанка (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу Памяти»), основного участника финансовой группы «Лайф». После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. В сентябре 2015 года АСВ по результатам проведенного конкурсного отбора утвердило ПАО «СКБ-банк» в качестве санатора Газэнергобанка. Финучреждение выступает довольно значимым игроком на калужском рынке банковских услуг. Приоритетные направления деятельности — кредитование и расчетно-кассовое обслуживание корпоративных клиентов, привлечение средств граждан во вклады. Кредитная организация располагает достаточно широкой сетью продаж, представленной в Калужской, Смоленской, Тульской, Брянской, Псковской и Московской областях. Акционером кредитной организации выступает ПАО «СКБ-банк» (100%).



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 47,95 млрд рублей (109-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — -0,58 млрд, кредитный портфель — 22,35 млрд, обязательства перед населением — 19,75 млрд.