Банк России утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Уточним, что все указанные банки входят в финансовую группу «Лайф». Ранее в среду регулятор отозвал лицензию у головного банка группы — Пробизнесбанка и утвердил план участия АСВ в урегулировании его обязательств .

Как поясняют в ЦБ, планы участия АСВ в предупреждении банкротства четырех названных банков, а также утвержденные изменения в план участия агентства в предупреждении банкротства самарского банка «Солидарность» (в начале прошлого года был взят на санацию Пробизнесбанком и затем интегрирован в ФГ «Лайф») предусматривают возложение на госкорпорацию с 12 августа функций временной администрации по управлению банками.

На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления всех банков приостановлены, подчеркивает регулятор.

Уточняется, что планами «предусмотрено предоставление агентством за счет кредита Банка России средств на поддержание ликвидности банков в объеме, достаточном для обеспечения их бесперебойной работы и своевременного осуществления расчетов с кредиторами. Для обеспечения ликвидности банков привлекается АКБ «Российский Капитал», который за счет предоставленных агентством средств будет проводить операции, направленные на поддержание ликвидности банков».