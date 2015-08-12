Банк России утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.
Уточним, что все указанные банки входят в финансовую группу «Лайф». Ранее в среду регулятор отозвал лицензию у головного банка группы — Пробизнесбанка и утвердил план участия АСВ в урегулировании его обязательств.
Как поясняют в ЦБ, планы участия АСВ в предупреждении банкротства четырех названных банков, а также утвержденные изменения в план участия агентства в предупреждении банкротства самарского банка «Солидарность» (в начале прошлого года был взят на санацию Пробизнесбанком и затем интегрирован в ФГ «Лайф») предусматривают возложение на госкорпорацию с 12 августа функций временной администрации по управлению банками.
На период деятельности временной администрации полномочия акционеров, связанные с участием в уставном капитале, а также полномочия органов управления всех банков приостановлены, подчеркивает регулятор.
Уточняется, что планами «предусмотрено предоставление агентством за счет кредита Банка России средств на поддержание ликвидности банков в объеме, достаточном для обеспечения их бесперебойной работы и своевременного осуществления расчетов с кредиторами. Для обеспечения ликвидности банков привлекается АКБ «Российский Капитал», который за счет предоставленных агентством средств будет проводить операции, направленные на поддержание ликвидности банков».«Первоочередной задачей временных администраций является проведение обследования финансового положения банков. После завершения агентством оценки финансового состояния банков, включая определение реальной стоимости активов и обязательств, приведения уставного капитала банков до реального значения (при отрицательной величине — до 1 рубля) агентство проведет конкурсный отбор инвесторов для мероприятий по предупреждению банкротства банков, включающих их капитализацию», — отмечается в релизе ЦБ.