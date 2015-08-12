Топ-менеджмент Пробизнесбанка, лишившегося лицензии с 12 августа, сделал все возможное для нормализации деятельности кредитной организации. Об этом порталу Банки.ру заявил председатель правления Пробизнесбанка Дмитрий Дыльнов.



«Мы приложили все усилия по спасению бизнеса банка, но, к сожалению, накопилось много проблем, — сказал Дыльнов. — Жаль, для меня лично жаль».

ЦБ РФ решил отозвать лицензию у Пробизнесбанка с 12 августа 2015 года. Регулятор вменяет кредитной организации нарушение законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России. Кроме того, ЦБ отметил снижение нормативов достаточности капитала «Пробизнеса» ниже 2% и его высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы.

Для других банков ФГ «Лайф» (ВУЗ-Банка, «Экспресс-Волги», Газэнергобанка и «Пойдем!») ЦБ утвердил план предупреждения банкротства с участием Агентства по страхованию вкладов и, на первом этапе, банка «Российский Капитал».

Конечно, топ-менеджмент Пробизнесбанка и акционеры ФГ «Лайф» надеялись на санацию всей банковской группы, признает Дыльнов. «У группы бизнес здоровый, хоть и накопились какие-то грехи. Но бизнес в целом здоровый, успешный», — сказал он.

По словам Дыльнова, ранее руководство ФГ «Лайф» решило абсорбировать все проблемы банков группы в «Пробизнесе» и заниматься оздоровлением одной кредитной организации. «Остальные банки — здоровые предприятия без всяких проблем, а те проблемы, которые накопились за время деятельности, — а они в любом случае появляются, в частности, подкосил 2008 год, — их абсорбировали в одном месте, чтобы в одном месте лечить», — пояснил банкир, добавив, что сам он пришел на руководящий пост в Пробизнесбанке именно для налаживания бизнес-процессов.

Однако решение накопившихся проблем, по словам банкира, может занять много времени — до пяти лет, но не несколько месяцев. «Моя задача была сделать «Пробизнес» здоровым, мощным. Мы еженедельно встречались с ЦБ, показывали наши изменения… Возможно, регулятор посчитал, что изменения идут не так быстро, как хотелось бы. Те вещи, которые накопились за несколько лет работы, быстро не исправишь, их надо было долго решать», — рассуждает Дыльнов.

Он также подчеркнул, что Пробизнесбанк не проводил слишком рискованную кредитную политику: «Просрочка у банка лучше, чем у некоторых ретейловых банков». «Кредитная политика любого банка всегда рискованна, наша политика была не более рискованной, чем у других», — заявил глава кредитной организации.

Об этом свидетельствует и интерес инвесторов к Пробизнесбанку. Дыльнов признал, что некоторые финансовые институты изъявляли желание приобрести бизнес банка.

Возможно, данное решение ЦБ — это послание другим банкам с целью стимулировать их решать накопившиеся проблемы, добавляет собеседник Банки.ру.