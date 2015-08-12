Холдинговая компания Promsvyazcapital B.V. обратилась 11 августа в Федеральную антимонопольную службу с заявлением о намерении приобрести 75% акций банка «Возрождение», говорится в сообщении компании.

Получив одобрение ФАС, Promsvyazcapital B.V. намерена обратиться за соответствующим разрешением в Банк России.

В начале недели Promsvyazcapital B.V. сообщала о намерении подать ходатайства в ФАС и ЦБ для консолидации контрольного пакета банка «Возрождение». Эта инвестиция будет для Promsvyazcapital B.V. стратегической, профильной и долгосрочной, отмечали в холдинге, заверяя, что покупка контроля в «Возрождении» не помешает переговорам о возможности объединения последнего с Абсолют Банком. «Promsvyazcapital B.V. гарантирует соблюдение интересов миноритарных акционеров банка «Возрождение» в соответствии с лучшими практиками корпоративного управления», — говорилось в релизе компании.

По данным источников «Коммерсанта», акционеры Промсвязьбанка Дмитрий и Алексей Ананьевы собрали пакет акций «Возрождения» размером около 47%. О приобретении контрольного пакета тогда ничего не говорилось. У наследников основателя банка «Возрождение» Дмитрия Орлова — дочери Татьяны и сына Николая, а также действующего в их интересах Алексея Крапивина — около 40% акций.

Банк «Возрождение» ПАО «Банк «Возрождение» — крупный банк, зарегистрированный в Москве, с хорошо развитой сетью подразделений, расположенной преимущественно в Центральном, Южном и Северо-Западном регионах. Банк занимает сильные позиции как в кредитовании крупных корпоративных клиентов, так и в розничных программах и поддержке малого и среднего бизнеса. Кредитная организация располагает серьезной клиентской базой, включающей в себя большое число крупных предприятий, физлиц, государственных структур (особенно связанных с администрацией Московской области). С 2015 года банк находился под контролем основных бенефициаров Промсвязьбанка братьев Ананьевых. На текущий момент 81,10% акций банка «Возрождение» владеет ПАО «Банк ВТБ». Бенефициаром еще 5,76% через компанию Bonum Capital (Cyprus) Limited выступает Мурат Алиев. Долю в 2,39% контролирует ПАО «Промсвязьбанк», оставшаяся часть акций (10,75%) приходится на миноритариев.



По данным Банки.ру, на 1 января 2019 года нетто-активы банка — 279,27 млрд рублей (34-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 31,05 млрд, кредитный портфель — 181,92 млрд, обязательства перед населением — 156,66 млрд.