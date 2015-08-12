ЦБ, по словам Сухова, выявил в Пробизнесбанке активы с «признаками фиктивности»

Отрицательная разница между активами и обязательствами Пробизнесбанка, лишившегося 12 августа лицензии, по предварительным оценкам, превышает 67 млрд рублей. Об этом сообщил порталу Банки.ру зампред ЦБ Михаил Сухов.



«Превышение обязательств над стоимостью активов Пробизнесбанка на основе имеющихся документов составляет не менее 67 миллиардов рублей. «Дыра» вызвана наличием у банка различных финансовых активов, имеющих признаки фиктивности», — сказал Сухов.

Он уточнил, что среди таких активов регулятор обнаружил ценные бумаги в иностранных депозитариях, финансовые требования на иностранный псевдобанк, необеспеченные аккредитивы, не имеющие очевидного экономического смысла, фиктивные срочные сделки. Кроме того, ЦБ выявил в Пробизнесбанке операции, характер которых не позволяет определить действительную стоимость активов.

«По этой причине и с учетом величины страховой ответственности Агентства по страхованию вкладов по обязательствам граждан финансовое оздоровление Пробизнесбанка как самостоятельного юридического лица было экономически нецелесообразно», — пояснил зампред Банка России.

Сухов надеется, что из оставшихся 62,8 млрд рублей активов «Пробизнеса» в ходе ликвидационных процедур будут сформированы средства, достаточные для полных выплат кредиторам первой очереди. «Иные кредиторы банка получат справедливую стоимость своих требований, определенную по итогам ликвидационных процедур», — добавил он.

В рамках утвержденного ЦБ плана участия АСВ в урегулировании обязательств Пробизнесбанка госкорпорация проведет конкурсный отбора банка — приобретателя части его имущества и обязательств. Одно из требований к участникам отбора — обеспечить начало обслуживания вкладчиков банка в точках его присутствия (либо в тех же населенных пунктах) не более чем через 14 дней, говорится в сообщении регулятора.