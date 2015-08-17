Не все банки финансовой группы «Лайф», о санации которых ЦБ объявил на прошлой неделе после отзыва лицензии у ее головного банка — Пробизнесбанка, получат средства на спасение. Так, денег на санацию не получит КБ «Пойдем!», рассказал газете «Ведомости» человек, близкий к банку.

Суммарный отрицательный капитал всей группы банков — 65 млрд рублей, заявил первый зампред ЦБ Михаил Сухов. Спасенным банкам ЦБ планировал предоставить кредит через Агентство по страхованию вкладов, которое передаст средства дочернему «Российскому Капиталу». Остальные банки группы, план предупреждения банкротства которых по этой схеме утвердил ЦБ, — это «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банк и Газэнергобанк.

По словам собеседника «Ведомостей», финансовое положение банка «Пойдем!» удовлетворительное и не требует поддержки средствами ЦБ. Почему в этом случае регулятор решил вместе с другими банками группы отправить его на санацию, он ответить затруднился.

Представитель АСВ в ответ на вопросы «Ведомостей» сообщил, что средства, которые «Российский Капитал» получит от АСВ, будут направлены на поддержание ликвидности «Экспресс-Волги», ВУЗ-Банка, Газэнергобанка на требуемом уровне. То же касается самарского банка «Солидарность», следует из ответа представителя агентства, хотя государство уже выделяло 6 млрд рублей на его спасение. Из них банк вернул 0,29 млрд рублей, следует из данных АСВ. Банка «Пойдем!» в этом перечне нет.

Активы «Пойдем!» на 1 июля составляли 12,5 млрд рублей. Банк специализируется на розничном экспресс-кредитовании, портфель кредитов физлиц составлял 8 млрд, из них просрочено, согласно российской отчетности, 2,1 млрд рублей, что практически сопоставимо с капиталом банка (2,2 млрд).

Человек, близкий к «Пойдем!», полагает, что банк может быть продан, поскольку является активом Пробизнесбанка, а средства, вырученные от его продажи, могут пойти в конкурсную массу. Из данных на сайте ЦБ следует, что «Пойдем!» на 100% принадлежит Пробизнесбанку.

В начале этого года покупкой «Пойдем!» интересовалась группа ВТБ, говорит человек, близкий к банку, и подтверждает один из финансистов. В частности, обсуждалась покупка актива Лето Банком, специализирующимся на розничном кредитовании, за сумму около 3 млрд рублей, говорит один из собеседников «Ведомостей». Сделка не состоялась: акционеры ФГ «Лайф» отказались от продажи банка. До этого кредитные организации уже сотрудничали: Лето Банк выдавал кредиты в офисах «Пойдем!». На прошлой неделе первый зампред правления Лето Банка Георгий Горшков сообщил, что банки не планируют отказываться от сотрудничества.

«Полтора-два года назад мы интересовались покупкой кредитного портфеля банка «Пойдем!». На тот момент у банка был довольно хороший кредитный портфель (18—20 миллиардов рублей) и по доле просроченных ссуд, и по представленным продуктам. Тогда владельцы не захотели продавать портфель. И мы начали сотрудничество в другой форме: в филиальной сети «Пойдем!» выдавались наши кредиты», — вспоминает зампред правления Лето Банка Александр Самохвалов. По его наблюдениям, в последнее время «Пойдем!» практически не выдавал своих кредитов: хорошие кредиты у них постепенно погашались, а доля «плохих» росла, и «рабочий портфель», который генерирует доход, существенно снизился.

Сейчас продать весь банк было бы тяжело в силу макроэкономической ситуации, но есть еще вариант продать активы банка по частям, указывает он: «Если бы нам предложили приобрести портфель хороших кредитов, нам было бы интересно рассмотреть это предложение». Представитель Лето Банка заверил, что переговоры о приобретении других банков не ведутся.

Представитель ЦБ в пятницу не ответил на вопросы «Ведомостей».



В свою очередь в банке «Российский Капитал» подчеркнули, что в случае необходимости банк «Пойдем!» не останется без господдержки. «Согласно ранее озвученной информации АКБ «Российский Капитал» обеспечит ликвидностью банки группы «Лайф». Мы еще раз подтверждаем, что в случае необходимости КБ «Пойдем!» будет обеспечен денежными средствами в объеме, требующемся для поддержания нормальной работы банка. Таким образом, данное кредитное учреждение не останется без государственной поддержки», — отметили в пресс-службе «Российского Капитала» (комментарий поступил в редакцию Банки.ру).

Пойдем! АО «КБ «Пойдем!» — активно развивающийся московский банк с обширной сетью продаж в регионах. Ключевое направление деятельности — потребительское кредитование (в том числе микрокредиты). Банк входил в финансовую группу «Лайф» и до 2015 года контролировался ее головной организацией — Пробизнесбанком (лицензия отозвана 12 августа 2015 года, см. «Книгу памяти»). Основные источники фондирования — депозиты физических лиц. После отзыва лицензии у Пробизнесбанка ЦБ РФ утвердил планы участия Агентства по страхованию вкладов в предупреждении банкротства фининститутов группы «Лайф» — банка «Экспресс-Волга», ВУЗ-Банка, банка «Пойдем!» и Газэнергобанка. К осуществлению мер по предупреждению банкротства участников группы «Лайф» в качестве инвестора привлечен ПАО «АКБ «Российский Капитал», 100% акций которого принадлежит АСВ. На текущий момент бенефициарами банка выступают Валерий Кузовлев (33,53%), член совета директоров Владимир Воейков (17,89%), председатель совета директоров Михаил Березов (19,80%), член совета директоров Дмитрий Дякин (6,72%), Наталья Вароди (8,68%), член совета директоров Леонид Бацев и председатель правления банка Инна Рябова (по 6,66%).



По данным Банки.ру, на 1 марта 2019 года нетто-активы банка — 19,00 млрд рублей (158-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,08 млрд, кредитный портфель — 14,16 млрд, обязательства перед населением — 10,88 млрд.