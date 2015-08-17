По программе субсидирования ставки получить ипотеку в Сбербанке можно теперь под 11,4% годовых

Сбербанк снизил на 0,5 процентного пункта ставку по ипотеке. Изменения коснулись следующих кредитов: «Приобретение готового жилья», «Приобретение строящегося жилья», «Строительство жилого дома», «Загородная недвижимость», «Ипотека с государственной поддержкой», «Жилищный кредит на рефинансирование».

Квартиру на первичном и вторичном рынке недвижимости теперь можно приобрести под 13,5—14,5% годовых (плюс 1 п. п. до регистрации права собственности). Покупка загородной недвижимости финансируется под 13,5—14,25% годовых. Осуществить строительство жилого дома можно, взяв кредит под 14—14,25% годовых (плюс 1 п. п. до регистрации права собственности недвижимости). На сегодня ставка по льготному кредиту с субсидированием составит 11,4% годовых, по программе рефинансирования — 14,25—14,75% (плюс 1 п. п. до регистрации ипотеки).

Процентная ставка в большинстве случаев зависит от размера первоначального взноса и срока займа. По всем ссудам срок кредитования составляет от года до 30 лет, минимальная сумма — 300 тыс. рублей. Первоначальный взнос на покупку квартиры на первичном и вторичном рынке недвижимости — от 20% стоимости недвижимости. Для покупки загородной недвижимости и строительства жилого дома минимальный первоначальный взнос составит не менее 30% стоимости недвижимости.

«Процентные ставки действительны при комплексном ипотечном страховании, при отказе от личного и титульного страхования ставка увеличивается на 1 процентный пункт. Банк предъявляет лояльные требования к клиенту, возраст заемщика может достигать 75 лет на момент окончания срока кредита», — добавила эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Козакова.

О снижении процентных ставок по большинству ипотечных продуктов сообщила в понедельник на пресс-конференции директор департамента розничных нетрансакционных продуктов банка Наталья Алымова. По ее данным, за семь месяцев Сбербанк выдал ипотеки на 356 млрд рублей, из этой суммы кредиты на покупку недвижимости на первичном рынке составляют 50%. Выдачи по программе ипотеки с господдержкой достигли 80 млрд рублей. Объем ипотечного портфеля Сбербанка на 1 августа равен 2 трлн 80 млн рублей, рост с начала года — 8%. С начала года банк увеличил свою долю на рынке ипотечного кредитования на 3,6 п. п. — до 55,2%, сказала Алымова.