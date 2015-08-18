Индекс Банки.ру по ипотеке (средняя процентная ставка по кредитам на покупку недвижимости) снизился за месяц на 0,21 процентного пункта и на 13 августа составил 14,99% годовых.

Средняя ставка по программам, предназначенным для покупки квартир на вторичном рынке недвижимости, уменьшилась за месяц на 0,26 п. п. — до 15,27% годовых, а по кредитам на приобретение строящихся квартир — на 0,33 п. п., до 14,35% годовых.

«Совет директоров Центрального банка 31 июля принял решение снизить ключевую ставку до 11% годовых. С февраля 2015 года вместе с величиной ключевой ставки ЦБ продолжают плавное снижение процентные ставки по ипотеке», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ольга Крылова.

Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым ипотечным кредитам на приобретение недвижимости топ-30 крупнейших российских банков по портфелю ипотеки.

Для получения индекса анализируются данные, представленные на официальных сайтах банков. В расчетах используются процентные ставки, действующие при подтверждении доходов официальными документами, а также при приобретении заемщиком комплексного страхования. Если условиями программы предусмотрена комиссия за снижение процентной ставки, то в расчетах учитывалась базовая ставка без уплаты сбора.

Для расчета показателя аналитики Банки.ру не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам компаний-партнеров и т. д.). Исключалась военная ипотека как программа с наиболее низкими ставками, доступная для части населения и не требующая реальных финансовых затрат заемщика (погашение кредита осуществляется за счет взносов НИС, которые перечисляются государством). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого рынка будет некорректна.