Ограничение на работу банков с БЭСП может быть чисто техническим, и тогда оно продлится не более одного–двух дней

ЦБ отключил банки «Евромет» и «Смолевич» от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП), сообщил порталу Банки.ру источник на банковском рынке. Регулятор полностью ограничил работу этих кредитных организаций с БЭСП, уточнил собеседник. Это означает, что банки не могут осуществлять никакие платежи и переводы.

В кол-центре «Евромета» сообщили, что продолжают обслуживание клиентов. «Вчера у нас был технический сбой, но сегодня все работает, платежи принимаются», — сказал сотрудник банка, отметив, что «жалоб от клиентов не поступало».

В московском отделении банка «Смолевич» сообщили, что «по техническим причинам» его офисы сегодня не работают. «Сегодня никого не обслуживаем. Когда возобновится работа, неизвестно, ждем распоряжений», — сказала представитель кредитной организации.



По данным портала Kuap.ru, ограничение на работу с БЭСП может быть чисто техническим и тогда оно будет длиться не более одного–двух дней, но может и свидетельствовать о проблемах с проведением платежей, за которые ЦБ закрыл банку возможность расчетов.