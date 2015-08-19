Бывший прокурор Свердловской области, чья фирма оказалась в числе клиентов лишенного лицензии Пробизнесбанка, просит возбудить дело против его владельцев, а также наказать за бездействие Центробанк. Об этом пишет газета «Ведомости».

У компании «Юридический советник» Бориса Кузнецова, занимавшего в 2001—2014 годах должность прокурора Свердловской области, и его партнеров был расчетный счет в Пробизнесбанке. После отзыва лицензии у банка некоторые частные лица и представители юридических лиц, чьи деньги зависли в кредитной организации, обратились за помощью в эту фирму, говорит сын Кузнецова Константин. Сколько денег было на счете «Юридического советника» в Пробизнесбанке и на счетах тех, кто обратился в юридическую компанию, Кузнецов-младший не уточнил.

Борис Кузнецов решил обратиться в правоохранительные органы. В понедельник он направил письма председателю Следственного комитета, министру внутренних дел, в Генеральную прокуратуру и президенту России (копия есть у «Ведомостей»). В приемной МВД и прокуратуре письма зарегистрированы 17 августа, подтвердили их представители.

Кузнецов просит возбудить дело в отношении мажоритарных собственников и председателя правления Пробизнесбанка и принять меры по возмещению ущерба, «причиненного миллионам российских граждан».

По данным Банки.ру, в марте через кипрскую Alivikt Holdings Пробизнесбанк контролировали Сергей Леонтьев (41,5%) и Александр Железняк (11,44%).

Железняк сообщил «Ведомостям», что ему неизвестно о существовании письма, и от любых дальнейших комментариев отказался.

Борис Кузнецов обращался в Пробизнесбанк и пытался связаться с его временным управляющим, говорит человек, близкий к банку.

С представителем временной администрации Пробизнесбанка изданию накануне связаться не удалось.

Основной владелец Пробизнесбанка и финансовой группы «Лайф» Сергей Леонтьев через внутрикорпоративный блог сообщил сотрудникам: «Видимо, время «Лайф» в этой стране еще не пришло. Поэтому в ближайшие 50 лет я буду делать «Лайф» в других частях земного шара» («Ведомости» цитируют его со ссылкой на Банки.ру).

ЦБ отозвал лицензию у Пробизнесбанка, самого большого банка ФГ «Лайф», 12 августа. Обязательства банка превышают стоимость его активов не менее чем на 67 млрд рублей, сообщал зампред ЦБ Михаил Сухов, поэтому санировать банк было нецелесообразно. «Дыра» вызвана наличием у банка финансовых активов, имеющих признаки фиктивности, объяснял он.

Прекращение деятельности Пробизнесбанка нанесло многомиллиардный ущерб более чем 4 млн вкладчиков и более 200 тыс. юрлиц, не говоря об упущенной выгоде в виде процентов по вкладам, пишет Кузнецов. На 1 июля у банка было 27,1 млрд рублей вкладов населения, следует из его отчетности. Из них застраховано около 23 млрд, сообщал Сухов. Юрлица держали в Пробизнесбанке 23,2 млрд рублей.

Крупные вкладчики Пробизнесбанка, скорее всего, не пострадают: ЦБ решил передать часть имущества и обязательств банка другой кредитной организации по итогам конкурса Агентства по страхованию вкладов. Из оставшихся 62,8 млрд рублей активов банка в ходе ликвидационных процедур будут сформированы средства, достаточные для полных выплат кредиторам первой очереди, говорил Сухов.

А вот индивидуальным предпринимателям и компаниям не повезло: индивидуальные предприниматели смогут получить страховые компенсации от государства только на 1,4 млн рублей, а компании станут кредиторами третьей очереди.

Основные акционеры Пробизнесбанка Леонтьев, Железняк и предправления банка Дмитрий Дыльнов уже покинули Россию, пишет Кузнецов, ссылаясь на сообщения СМИ (об этом сообщали Банки.ру и РБК, напоминают «Ведомости»), «поскольку не вызывают интереса у правоохранительных органов: уголовные дела не возбуждаются, аресты на личные счета и имущество собственников и топ-менеджеров не накладываются».

Леонтьев покинул страну вскоре после введения временной администрации в Пробизнесбанк и уехал в Сингапур, знает его знакомый. Там сейчас работает руководитель венчурного фонда «Лайф. Среда» Владислав Солодкий. Связаться с Леонтьевым не удалось.

Кузнецов призывает руководителей Генпрокуратуры и следственных органов «в пределах своей компетенции дать оценку» и руководству ЦБ, «который банку-мошеннику регулярно в 2014 году доверял санацию других банков» (Газэнергобанка, Банка24.ру, самарского банка «Солидарность»), выделяя на это государственные деньги в виде кредитов ЦБ и АСВ. Зная о нарушениях, ЦБ не принимал никаких мер до отзыва лицензии, добавляет Константин Кузнецов.

Сухов говорил, что «по мере документирования информации об операциях, имеющих признаки фиктивности, соответствующая информация будет направляться в правоохранительные органы, и взыскание активов на общую сумму около 60 миллиардов рублей будет осуществляться законными методами уголовного и гражданско-правового характера».